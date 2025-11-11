Παράδειγμα δημοκρατικού διαλόγου και σύμπνοιας, απέναντι σε σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, έδωσαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, κατά τη συνεδρίασή του το απόγευμα της Δευτέρας. Οι σύμβουλοι όλων των παρατάξεων άκουσαν προσεκτικά τρεις γονείς να μιλούν για την ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι μαθητές των ειδικών σχολείων, που κατοικούν στην Αθήνα, λόγω της έλλειψης ΕΕΕΕΚ (Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Ουσιαστικά πρόκειται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και νοητική υστέρηση.

Η Δήμητρα Κατσιμάνη, ο γιος της οποίας φοιτά στο 6ο Ειδικό Δημοτικό Σεπολίων, η Σοφία Σεκέρογλου, μητέρα της Ευαγγελίας – μαθήτριας στην 5η τάξη του 9ου Δημοτικού Αθηνών, και ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής, Γιώργος Μπίλης, ανέπτυξαν σε σύντομο χρόνο την καθημερινότητα των παιδιών τους. Μίλησαν για τα παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπηρίες που αναγκάζονται να κάνουν καθημερινά μεγάλα δρομολόγια (έως και μιάμιση ώρα πήγαινε-έλα) για να πάνε σχολείο, αφού το «δικό τους» ΕΕΕΕΚ, δηλαδή της Αθήνας, υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Για τα παιδιά που «στοιβάζονται» σε αίθουσες, ως υπεράριθμα, λόγω της έλλειψης σχολικών κτηρίων και προσωπικού.

«Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα»

«Πόσες φορές πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει για ένα παιδί με αναπηρία να μην έχει σχολείο κοντά στο σπίτι του; Πόσες φορές πρέπει να υπενθυμίζουμε τα αυτονόητα: ότι η εκπαίδευση και μάλιστα η ειδική είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο; Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είτε πρόκειται για τα αρμόδια υπουργεία που κρύβονται πίσω από αναρμοδιότητες, είτε πρόκειται για τον Δήμο, τα παιδιά μας αποτελούν μία μειοψηφία που δεν αποτελεί προτεραιότητα για να χωρέσει μέσα σε κρατικούς προϋπολογισμούς. Άρα είναι ένα ακόμη κόστος», είπε με πίκρα η κυρία Κατσιμάνη, και απευθυνόμενη στους δημοτικούς συμβούλους, τους ρώτησε: «Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να αντιμετωπίζετε την εκπαίδευση αυτών των παιδιών σαν να είναι δευτερεύον ζήτημα; Ποιος σας δίνει το δικαίωμα να προφασίζεστε γραφειοκρατικές ή άλλες τεχνικές δυσκολίες, όταν γνωρίζετε ότι πίσω απ’ αυτή την πολύχρονη καθυστέρηση κρύβονται ζωές πραγματικών παιδιών και οικογενειών που κάθε μέρα παλεύουν για μία ισότιμη θέση μέσα στην κοινωνία;».

«Το δικό τους βάρος, μιας ζωής που δεν επέλεξαν, δεν φθάνει;»

Τη σκυτάλη πήρε η Σοφία Σεκέρογλου, μητέρα της Ευαγγελίας. «Δεν ζητούμε χάρη, αλλά να ικανοποιηθεί το συνταγματικό δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία για πρόσβαση σε κτηριακή υποδομή ειδικού εργαστηρίου στον μεγαλύτερο της χώρας. Και δεν αποτελεί μόνο αίτημα των γονέων. Υπάρχει επίσημα τεκμηριωμένη και εκπαιδευτική ανάγκη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής τον περασμένο Ιανουάριο, που επιβεβαιώνει τον αυξητικό αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα ΕΕΕΕΚ. Πόσες γνωματεύσεις πρέπει να εκδοθούν ακόμη για να κινηθεί μια διαδικασία που έχει ήδη εγκριθεί; Πόσο λογικό είναι το 2025, παιδιά με σοβαρό αυτισμό και νοητική αναπηρία να χρειάζεται να μετακινούνται καθημερινά σε σχολεία άλλων Δήμων; Πόσο λογικό είναι αυτά τα παιδιά να φοιτούν σε μονάδες ειδικής αγωγής άλλων Δήμων, υπεράριθμες ή που υπολειτουργούν λόγω ελλείψεων προσωπικού, με σοβαρές συνέπειες στη μάθηση και την ασφάλειά τους; Το δικό τους καθημερινό βάρος, μιας ζωής που δεν επέλεξαν, δεν φθάνει;», ρώτησε, τονίζοντας ότι είναι άμεση ανάγκη όχι μόνο να λειτουργήσει νέο σχολείο, αλλά και να αποσυμφορηθούν τα υπάρχοντα.

«Να βάλετε τέλος σ’ αυτή την ντροπή»

«Η λογική ας βάλουμε τρία παιδιά στο ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας και έξι στο ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου δεν είναι εκπαιδευτική πολιτική, είναι διαχείριση του χώρου», ανέφερε η κυρία Σεκέρογλου, και κατέληξε: «Σας ζητώ ως μητέρα να δράσετε. Να βάλετε τέλος σ’ αυτή την ντροπή. Τα παιδιά μας, ίσως να μην έχουν ποτέ φωνή σε αυτή την αίθουσα. Αλλά εμείς δεν θα σωπάσουμε».

Ο κ. Μπίλης σχολίασε το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει τα λιγότερα ειδικά σχολεία και κανέναν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) για τα παιδιά με αυτισμό και νοητική υστέρηση, και ζήτησε:

– Να βρεθεί λύση για την προσωρινή στέγαση του ΕΕΕΕΚ Αθηνών και να ξεκινήσει το έργο κατασκευής – με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα – του σχολείου.

– Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες στο κτήριο του ΕΕΕΕΚ Κωφών – Βαρήκοων Αθήνας (ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών). Σημειώνεται ότι το σχολικό κτήριο, με έκθεση του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, έχει 100% τρωτότητα και 25% προβλήματα στατικότητας. Ως εκ τούτου, οι μαθητές του φιλοξενούνται σε αίθουσες άλλου σχολείου της περιοχής.

– Να λειτουργήσουν τα «επικίνδυνα ειδικά σχολεία της Αθήνας» σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια.

«Συντασσόμαστε με τους γονείς»

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι η δημοτική Αρχή έχει κάνει τρεις συναντήσεις με τους αρμόδιους της ΚΤΥΠ (Κτηριακές Υποδομές ΑΕ), οι οποίοι τους παραπέμπουν στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, ανέφερε πως «…ό,τι έχουμε ψάξει από δικά μας ακίνητα (σ.σ. του Δήμου), κανένα δεν είναι κατάλληλο. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα κλειστό σχολείο στον Δήμο που δεν χρησιμοποιείται. Έχουμε ένα χρηματοδοτικό κενό πάνω από 5 εκ. που είναι η κατασκευή. Ωστόσο, να συντονίσουμε τις δράσεις και με τους γονείς. Μαζί να διεκδικήσουμε τα κονδύλια διότι εμείς (σ.σ. Δήμος) έχουμε οικονομικό αποκλεισμό».

Ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, Κώστας Ζαχαριάδης, τόνισε ότι είναι θέμα απόλυτης προτεραιότητας. «Δεν μπορεί να απουσιάζει για τόσα χρόνια μία τέτοια δομή. Πρέπει να σηκώσουμε το θέμα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Χρειάζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αν μας λείπουν τα 5 εκ., να κόψουμε από αλλού. Πρέπει να τα βρούμε οπωσδήποτε. Τώρα. Αν θέλει η Αθήνα να είναι ευρωπαϊκή πρωτεύουσα πρέπει μέσα στη θητεία σας να θεμελιώσετε το έργο, και μέχρι τότε να υπάρξει ενδιάμεση λύση», είπε απευθυνόμενος στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Κάνοντας αυτοκριτική – όπως είπε ο ίδιος, ξεκίνησε την τοποθέτησή του ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης. «Εμείς βασιστήκαμε στην ΚΤΥΠ, στην Περιφέρεια. Κάναμε», είπε απευθυνόμενος στον κ. Χαρλαύτη, «όλες τις ενέργειες που εισηγείστε να κάνουμε τώρα. Το κάναμε επειδή πιστέψαμε ότι η λύση είναι να συνεργαστούμε όλοι. Δεν τα καταφέραμε. Δεν έχει κανένα νόημα ο Δήμος για δεύτερη φορά να κάνει το ίδιο λάθος. Πιστεύω πως μπορούμε όλοι μαζί να πάρουμε τις δύσκολες αποφάσεις. Τι θα κόψουμε. Προφανώς, κάποια έργα θα μείνουν πίσω. Ε, ας μείνουν πίσω. Το συγκεκριμένο έργο, το ΕΕΕΕΚ, πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα του Δήμου Αθηναίων και εφόσον οι άλλοι δεν μπαίνουν μπροστά, θα πρέπει να προχωρήσουμε εμείς. Να πάρουμε την ευθύνη».

Δούκας: «Το υπουργείο πρέπει να καταλάβει ότι δεν πάει άλλο»

Ο δήμαρχος Αθηναίων παίρνοντας το λόγο είπε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από την ΚΤΥΠ, στο οικόπεδο επί της οδού Λάμψα στους Αμπελόκηπους, θα γίνει μελέτη μόνο για τη λειτουργία σχολικής μονάδας ΕΝΕΓΥΛ (σ.σ. Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο). «Για το ΕΕΕΚ είπαν ότι θα διερευνηθεί άλλος χώρος», ανέφερε, σημειώνοντας: «Άρα το θέμα δεν είναι μόνο το κτίσιμο, αλλά η διαδικασία. Μαζί, να βρούμε τον τρόπο, το οικόπεδο, και θα βάλουμε εμείς (σ.σ. ο Δήμος) τα χρήματα».

Αναφερόμενος στο αίτημα των γονέων για προσωρινή στέγαση των μαθητών που φοιτούν σε ΕΕΕΕΚ σε κτήριο εντός του Δήμου Αθηναίων, έως ότου λειτουργήσει το σχολείο τους, απάντησε ότι βρίσκεται γι’ αυτό το θέμα σε επικοινωνία με τον δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου. «Να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν θέλετε να έρθω κι εγώ όπου χρειαστεί, διότι το Υπουργείο πρέπει να καταλάβει ότι δεν πάει άλλο».

Κλείνοντας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεσμεύτηκε ότι θα επαναφέρει σύντομα το θέμα προς συζήτηση.