Η Ουκρανία μετά το πλήγμα του ρωσικού τάνκερ νότια της Κρήτης, κατάφερε σήμερα και δεύτερο πλήγμα στη Ρωσία, αυτή τη φορά στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου και αερίου Φιλανόφσκι, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό των υδρογονανθράκων Lukoil, και το περιπολικό σκάφος Αχότνικ της Ρωσίας καθώς έπλεε στην Κασπία θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Telegram.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα στο «πλοίο που περιπολούσε στην Κασπία Θάλασσα κοντά σε μια πλατφόρμα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αρκετά ουκρανικά drones έπληξαν το πλοίο. Η έκταση της ζημιάς είναι ακόμα αδιευκρίνιστη».

Αναφορικά με την εξέδρα πετρελαίου και φυσικού αερίου η Ουκρανία αναφέρει ότι «εξασφαλίζει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και συμμετέχει στον εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων του Ρώσου εισβολέα», ενώ δεν διευκρινίζει την έκταση των πληγμάτων.