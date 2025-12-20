Ο Νίκος Παππάς είναι ψηλός. Τα 105 κιλά του, σε συνδυασμό με το ύψος του (1.95μ.) μπορούν να προκαλέσουν – στην καλύτερη περίπτωση – έναν επιφανειακό τραυματισμό, «μια γρατζουνιά» σε όποιον δεχθεί το χτύπημά του. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο ίδιος την Παρασκευή (19/12) και αφού έχει παρέλθει το αυτόφωρο, στην εκπομπή Buongiorno.

Εμφανίστηκε λοιπόν. Ο ανεξάρτητος, μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτής, μίλησε για το περιστατικό που βρίσκεται στον αφρό της εγχώριας επικαιρότητας: το βίαιο περιστατικό στο Στρασβούργο και τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Προχώρησε, βέβαια, και σε ένα σχόλιο σύγκρισης ώστε να τονίσει πως ακόμα και οι σπουδαίοι αθλητές και τα καλά παιδιά έχουν αδυναμίες, βάζοντας όπως καταλαβαίνουμε τον εαυτό του δίπλα σε δύο θρύλους του ελληνικού μπάσκετ. «Όταν ο Διαμαντίδης έφτυνε κάποιον αντίπαλο, όταν ο Πρίντεζης έριχνε μπουνιές σε αντιπάλους; Έχω ρίξει εγώ μπουνιά, έχω φτύσει εγώ άνθρωπο;» αναρωτήθηκε.

Για το πρώτο, το φτύσιμο δηλαδή, δεν ξέρουμε. Το δεύτερο όμως «παίζεται». Και «παίζεται» έντονα αν κρίνουμε από τις μαρτυρίες των δημοσιογράφων όχι μόνο στο μπαρ, αλλά και την επόμενη μέρα, όταν ο ευρωβουλευτής, σέρνοντας μαζί τη macho συμπεριφορά του και σαν να μην τρέχει τίποτα, κάθισε στο ίδιο τραπέζι για πρωινό με τον Νίκο Γιαννόπουλο. Επιβλήθηκε, φορτώθηκε, επέστρεψε για να δει τι κατάφερε το προηγούμενο βράδυ.

«Δύο γροθιές στο πίσω μέρος του κεφαλιού», αυτό κατάφερε σύμφωνα με τον δημοσιογράφο. Ο Νίκος Παππάς το αρνείται. Οι αποστάσεις που χωρίζουν την πραγματικότητα του καθενός, αν και μικρές, παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές.

Οι αποστάσεις για τον Νίκο Παππά, όμως, ήταν πάντοτε μικρές. Τη μία βρίσκεται στην Εύβοια, την άλλη στην Αθήνα. Τη μία είναι ένα παιδί που παίζει μπάσκετ στην αλάνα, την άλλη ένα παιδί που σταδιακά, λόγω του ταλέντου του, δείχνει πως η αλάνα δεν τον χωράει. Τη μία γρονθοκοπεί δημοσιογράφο, την άλλη κάνει απλώς μια χειρονομία στο πρόσωπο, «ένα χαστούκι, όπως θέλεις πες το». Μέχρι εκεί.

Άλλωστε, «κοίταξε πώς είμαι εγώ και πώς είναι αυτός. Αν ήθελα να τον δείρω θα το έκανα, δες τη σωματοδομή τη δική μου και του άλλου». Ο Νίκος Παππάς είναι ψηλός, 1.95μ. και 105 κιλά. Και ευρωβουλευτής.

Τα πρώτα μπασκετικά βήματα πριν τα «βήματα»

Ο Νίκος Παππάς γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 1990 στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Αιδηψό. Σε ηλικία 13 ετών ενσωματώθηκε στις ακαδημίες του τοπικού συλλόγου Σύλλα Αιδηψού, στην πορεία βρέθηκε στο Λοκρό Αταλάντης και από εκεί στον Πανελλήνιο, για το πρώτο του μεγάλο βήμα στο επαγγελματικό μπάσκετ.

Το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία με τον Πανελλήνιο έγινε τη σεζόν 2006-2007 και πολύ γρήγορα ξεχώρισε. Το 2008, λοιπόν, υπέγραψε συμβόλαιο με την ισπανική Μπιλμπάο, παρότι στη συνέχεια πέρασε στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και για δύο περιόδους (2009-11) ως δανεικός στον Κολοσσό Ρόδου.

Το 2010 έλαβε τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Παίκτη της Α1 κατηγορίας, ενώ είχε σημαντική παρουσία και στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας σε ευρωπαϊκά τουρνουά νέων. Η σεζόν 2011-12 τον βρήκε στον ΠΑΟΚ και μετέπειτα στον Πανιώνιο με τη φανέλα του οποίου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Α1 και μέλος των καλύτερων πέντε παικτών της λίγκας.

Το καλοκαίρι του 2013 ο Νίκος Παππάς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό και πέρασε επτά χρόνια στα «πράσινα» κατακτώντας πέντε πρωταθλήματα και πέντε κύπελλα, εκπροσωπώντας παράλληλα την Εθνική Ομάδα στο Eurobasket του 2017. Το 2020 υπέγραψε αρχικά με την Χάποελ Ιερουσαλήμ, έπειτα στη Ζιελόνα Γκόρα και επέστρεψε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ πριν κλείσει, ουσιαστικά, την καριέρα του στον Παναθηναϊκό το 2023. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, ανακοινώθηκε από τον Ηλυσιακό. Ο Νίκος Παππάς είναι ψηλός, 1.95μ., 105 κιλά και είχε μια λαμπρή καριέρα.

Το άλμα στην πολιτική και η δημόσια εικόνα του

Δώρισε τον μισθό του στις καθαρίστριες του ΟΑΚΑ το 2022, έφτιαξε γήπεδο μπάσκετ στις φυλακές Κορυδαλλού το 2017, βοήθησε στις φωτιές της Εύβοιας το 2021. Αυτές είναι μερικές από τις γνωστές ενέργειες του Νίκου Παππά, που σε συνδυασμό με τον αντισυστημικό του λόγο, και φυσικά την παρουσία του στα social media, τον έφεραν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ – το ΚΚΕ κράτησε εγκαίρως τις αποστάσεις του.

Αν και αρχικά παρουσιαζόταν ως ο «εκλεκτός» του ΣΥΡΙΖΑ για τον Δήμο Αθηναίων, τελικά βρέθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του 2024 και από εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο με 127.637 σταυρούς. Πριν το στιλό ακουμπήσει στο χαρτί, βέβαια, είχαν προηγηθεί μερικά περιστατικά, που όπως αποδείχθηκε στην πράξη, και για κάποιο λόγο, ενίσχυσαν τη δημόσια εικόνα του – αν παίζαμε μπάσκετ θα ζητούσαμε τάιμ άουτ, να καταλάβουμε πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

Λίγες ημέρες πριν από το EuroBasket του 2017, ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Νίκος Παππάς ενεπλάκησαν σε καβγά, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος προσπάθησε να τους χωρίσει, να τραυματίζεται. Η διαφωνία τους δεν είχε να κάνει με το μπάσκετ.

Μερικούς μήνες αργότερα, σε μια αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΓΣΛ-Φάρο, ομάδα την οποία τότε προπονούσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θανάσης Σκουρτόπουλος, ο Παππάς σημείωσε τρίποντο και στη συνέχεια στράφηκε εμφανώς εκνευρισμένος προς το μέρος του, φωνάζοντας «πάρε τον Χρηστίδη, βλάκα, πάρε τον Χρηστίδη» διότι το όνομά του δεν βρισκόταν στην προεπιλογή για τα προκριματικά.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κατά τη διάρκεια της πτήσης της αποστολής του Παναθηναϊκού προς τη Μόσχα για τον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ, έγραψε «Εδώ, κΑνουμε μεΡικές Διατασούλες πριν την προσγείωση». Το γνωστό «Αλήτες, Ρουφιάνοι, Δημοσιογράφοι».

Σε έναν πανηγυρισμό εκείνη την περίοδο, ο παίκτης γύρισε προς την πλευρά των δημοσιογράφων στις εξέδρες και χρησιμοποίησε τα εξαιρετικά του γαλλικά. Όχι αυτά που χρησιμοποιεί στο Στρασβούργο.

Ένα ακόμη περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ήταν η συμπεριφορά του στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα «basketaki», όταν πέταξε τη μπάλα στο κεφάλι του διαιτητή επειδή διαφώνησε με την απόφασή του.

Ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, ήρθαν στη δημοσιότητα ηχητικά μηνύματα με υβριστικούς και απειλητικούς χαρακτηρισμούς σε αστυνομικό. «Μην έρθω στη Θεσσαλονίκη και σε τελειώσω, σκουπίδι. Καλό ψόφο σε ό,τι αγαπάς», ακούγεται σε ένα από αυτά. Αργότερα, σε ανταλλαγή μηνυμάτων με τη Χριστίνα Τσιλιγκίρη, πρόεδρο του ΣΕΦ και πρώην υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, εμφανίζεται να χρησιμοποιεί ειρωνικό και σεξιστικό λόγο.

Τον Δεκέμβριο του 2025, για να επιστρέψουμε στο σήμερα, ο Νίκος Παππάς ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με τον Έλληνα δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο. Ισχυρίζεται ότι σήκωσε το χέρι του, αλλά δεν τον χτύπησε, δηλώνοντας ωστόσο ότι μετανιώνει για την πράξη του.

Ο Νίκος Παππάς, με ύψος 1.95μ. και βάρος 105 κιλά, είχε ταλέντο στο μπάσκετ. Το ταλέντο του να δημιουργεί αντιφάσεις, όμως, ξεπερνάει κατά πολύ το αθλητικό.