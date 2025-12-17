Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση του ξυλοδαρμού του από τον Νίκο Παππά, ο Νίκος Γιαννόπουλος θέλησε να διευκρινίσει ότι είναι καλά στην υγεία του.

Ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι δε θα προβεί σε κάποια άλλη δήλωση για το συμβάν επισημαίνοντας ότι τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους.

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά.

Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους…».