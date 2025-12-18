Θέση για τον ξυλοδαρμό του Νίκου Γιαννόπουλου από τον Νίκο Παππά στο Στρασβούργο πήρε η Κική Τσιλιγκερίδου. Η δημοσιογράφος σε ανάρτησή της επισημαίνει ότι ήταν παρούσα στο συμβάν και επιτέθηκε στον ευρωβουλευτή.

«Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό. Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο. Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

Στη συνέχεια απαντώντας σε σχόλια κάτω τονίζει ότι μπροστά στο συμβάν ήταν συνολικά επτά δημοσιογράφοι, οι οποίοι είδαν τι ακριβώς συνέβη.

Παραμένει άφαντος ο Παππάς

Ο 35χρονος πρώην μπασκετμπολίστας παραμένει άφαντος ενώ πληροφορίες τον θέλουν να έχει επιστρέψει εσπευσμένα στην Αθήνα από το βράδυ της Τετάρτης, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Γερμανίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Παππάς πέρασε από τη γαλλογερμανική μεθόριο, μετερχόμενος της πόλης Κελ, απ’ όπου επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό την ελληνική πρωτεύουσα, γεγονός που ερμηνεύεται από ορισμένους ως προσπάθεια αποφυγής της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η μοναδική δημόσια τοποθέτηση του ίδιου μέχρι στιγμής έγινε μέσω ανάρτησής του στο Instagram, το βράδυ της Τετάρτης. Σε αυτήν, ο κ. Παππάς παραδέχεται ότι αντέδρασε «λάθος», χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο δημοσιογράφος. Υποστηρίζει ότι υπήρξε «πρόκληση» σε βάρος του και σημειώνει πως τα πραγματικά περιστατικά θα τεθούν υπόψη των Αρχών, επικαλούμενος την ύπαρξη αυτοπτών και αυτήκοων μαρτύρων.