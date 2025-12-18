Πέραν των δικαιολογημένων αντιδράσεων, η χειροδικία του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά εις βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου σε μπαρ του Στρασβούργου, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, έχει ήδη επιπτώσεις. Προτού, φυσικά, ακολουθήσουν οι αμέσως επόμενες και ραγδαίες.

Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμέλλος ενεργοποίησε τάχιστα τις βασικές εσωκομματικές διαδικασίες δίχως ίχνος αργοπορίας. Από τη μία έθεσε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον παλαίμαχο διεθνή αθλητή μπάσκετ και παράλληλα τον παρέπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής.

Έχει αναλάβει η Επιτροπή Δεοντολογίας

Ομολογουμένως ο Νίκος Παππάς υπερέβη τα όρια και η αξιόποινη πράξη του αυτή αποδείχθηκε αδύνατον να γίνει ανεκτή από την ηγεσία της Κουμουνδούρου. Δεδομένου πως δεν ήταν η πρώτη φορά που η συμπεριφορά του προκάλεσε εσωτερικούς τριγμούς, οι συνέπειες είναι αναπόφευκτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, η οριστική αποπομπή του από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καθυστερήσει χρονικά. Κι ας εμφανίστηκαν να διαφωνούν ορισμένοι με τη βιασύνη. Ήδη αναζητούνται όλα τα δικαιολογητικά από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του κόμματος που θα επικυρώσουν τη διαγραφή Παππά χωρίς ελαφρυντικά. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει σ’ αυτήν την περίπτωση, υποστηρίζουν χαρακτηριστικά.

Οι ενέργειες της LEFT – Στις 13/1 η απολογία Παππά

Την ίδια ώρα ο Νίκος Παππάς είναι υπόλογος στη LEFT, τα μέλη της οποίας σοκαρίστηκαν αρχικά από την ωμή βία σε δημόσια θέα, ενώ στη συνέχεια καταδίκασαν και επ’ ουδενί δεν δικαιολόγησαν την πράξη του συναδέλφου τους, ανεξαρτήτως των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτή τελέστηκε. «Πολιτειακός παράγοντας χτύπησε πολίτη. Οποιαδήποτε συζήτηση κλείνει εκεί» ήταν η φράση που συνόψισε τα συμπεράσματα μεταξύ των στελεχών της LEFT και μεταφέρθηκε στο Βήμα.

Η ηγεσία της αριστερής πτέρυγας του Ευρωκοινοβουλίου ήταν ενήμερη από το πρωί της Τετάρτης για το τι είχε συμβεί λίγες ώρες νωρίτερα μεταξύ Παππά – Γιαννόπουλου. Λογικό ήταν να ζητήσει εξηγήσεις ψάχνοντας απαντήσεις.

Αφότου ο δημοσιογράφος ενημέρωσε για τη μήνυση που θα υποβάλει στις γαλλικές Αρχές, κάτι για το οποίο ενθαρρύνθηκε έτσι ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε συγκάλυψη ή απόκρυψη του συμβάντος, έλαβε χώρα επαφή του αντιπροέδρου της παράταξης Κώστα Αρβανίτη με τον Έλληνα ευρωβουλευτή προκειμένου να του κοινοποιηθεί η σειρά ενεργειών που θα ακολουθηθεί εφεξής.

Κατόπιν εκδόθηκε η επίσημη τοποθέτηση της LEFT, μέσα από της οποίας έγινε γνωστό πως από τη στιγμή που υπήρξε καταγγελία για βία, έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία για τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τη θέση του ευρωβουλευτή στην ομάδα της Αριστεράς στην Ευρωβουλή.

Η ακροαματική διαδικασία της απολογίας του έχει οριστεί για τη 13η Ιανουαρίου. Τότε είναι προγραμματισμένη η επόμενη σύγκληση του Πολιτικού Γραφείου της LEFT. Υπήρξε η σκέψη για έκτακτη συνεδρίαση, αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας θα μπορούσε να θεωρηθεί άκυρη. Γι’ αυτό και προτιμήθηκε οι ενέργειες να είναι θεσμικές.

Δεν τίθεται θέμα απαλλαγής του – Τι χάνει ο Παππάς

Επί της ουσίας πάντως ο Νίκος Παππάς έχει «τελειώσει», δεν τίθεται θέμα απαλλαγής του. Θα μπορούσε, λένε πηγές από την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου, να διευκολύνει τον εαυτό του και να παραιτηθεί, επιστρέφοντας -καλή τη πίστει- την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη πριν από 18 μήνες. Σε πρώτη φάση δεν έχει πράξει κάτι τέτοιο, αν και το δεύτερο δεν είναι ένα σενάριο με ρεαλιστικές πιθανότητες. Ασχέτως της απόφασης που θα λάβει εν τέλει ο ίδιος ο Έλληνας ευρωβουλευτής, είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής του στη LEFT.

Θα απομακρυνθεί εξ ολοκλήρου και άμεσα μάλιστα θα αλλάξει γραφείο. Ήταν ούτως ή άλλως αποστασιοποιημένος από τις παραταξιακές δράσεις, πλέον θα βρεθεί επισήμως εκτός. Τούτο θα έχει ως συνέπεια να χάσει καθένα από τα προνόμια που του αναλογούν για τη συμμετοχή του σε μια συγκεκριμένη πτέρυγα.

Θα διατηρήσει μόνο το έμψυχο δυναμικό που απασχολεί στην ομάδα του, κι αυτό που κάνει επί της ουσίας όλη τη δουλειά για τον ίδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα, αλλά δεν θα αποφύγει τις υπόλοιπες πειθαρχικές και μη επιπτώσεις.

Λίστα ή σταυρός;

Μετά από όλα αυτά ήταν αναπόφευκτο να μην ανοίξει εκ νέου, εντός ή εκτός συνόρων, η κουβέντα για τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων ευρωβουλευτών ή μη από τα ελληνικά κόμματα. Ο Νίκος Παππάς ήταν αρχικά το πρόσωπο που ο Αλέξης Τσίπρας είχε προτείνει, ποντάροντας στο αντισυστημικό προφίλ του, ως «πολιορκητικό κριό» για την «κατάκτηση» του Δήμου Αθηναίου από τον Κώστα Μπακογιάννη, προτού η περίπτωσή του απορριφθεί από την πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας και επιλεγεί εν τέλει ο Κώστας Ζαχαριάδης αντί του Νίκου Φίλη στην εσωκομματική ψηφοφορία. Ακολούθως ο Στέφανος Κασσελάκης τον ενέταξε στα προκριματικά ψηφοδέλτια για τις Ευρωεκλογές του 2024, στις οποίες και εν τέλει εκλέχθηκε με 132.000 σταυρούς, εξαργυρώνοντας σε μεγάλο ποσοστό τη δημοφιλία του.

«Δεν είναι θέμα λίστας ή σταυροδοσίας. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις οι ηγεσίες αποφασίζουν ποιοι μπορούν να εκλεγούν. Ο καταρτισμός των υποψηφιοτήτων έχει σημασία και αξία, πριν δηλαδή από την κάλπη» έλεγε στο «Β» εκλεγμένος ευρωβουλευτής από τις Βρυξέλλες.