Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar επιστρέφουν ανήμερα των Χριστουγέννων με μια εορταστική εμφάνιση στον Σταυρό του Νότου.

Η πρόσκληση περιέχει σαφέστατες οδηγίες για όσα θα διαδραματιστούν επί σκηνής.

Δεν πρόκειται να τραγουδήσω καψουροτράγουδα.

Δεν θα ξαναβάλω στρας.

Δεν θα ξαναπετάξω σουτιέν – το υπόσχομαι- και κανενός είδους εσώρουχο εκτός αν κάποιος δεν αντέχει χωρίς αυτό το δρώμενο.

Δεν θα πω ακυκλοφόρητα τραγούδια από το νέο μας album που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music.

Όχι, δεν θα κάνω ψεύτικους γάμους στις φετινές μου συναυλίες.

Δεν θα σε ξαναξενυχτήσω.

Δεν θα πούμε κουτσομπολιά από σκηνής.

Γενικά θα περάσουμε απλά, λιτά, εντός πλαισίου.

Το πολύ πολύ στο τσακίρ κέφι να κάνω όλα τα παραπάνω.

Τι ετοιμάζετε με τους Polkar στις 25 Δεκεμβρίου στον Σταυρό του Νότου;

Το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο live μας που κάνουμε κάθε χρόνο στον Σταυρό, με νέα τραγούδια (ακυκλοφόρητα ακόμα), πούλιες, αβυσσαλέα κοστούμια, παρεξηγήσιμα καψουροτράγουδα, ένα ομαδικό one night stand, τζάμπα ποτά (για την μπάντα) και σουτιέν στη μάπα (των θεατών).

Το «απλά, λιτά κι εντός πλαισίου» μπορεί να συνυπάρξει με τους Polkar;

Ε όχι μωρέ. Ας είμαστε ειλικρινείς.

Πώς έχει «σμιλευτεί» ο ήχος των Polkar; Ποιες οι επιρροές σας;

Ξεκίνησα ως λάτρης των Beirut να τους αντιγράφω. Στην πορεία άρχισα να επηρεάζομαι από τους Mumford and sons, αλλά πλέον έχω καταλήξει στον Weekend. Σιχαίνομαι τα σκυλάδικα και τους σκυλάδες.

Τι έχει αλλάξει από την πρώτη ημέρα των Polkar μέχρι σήμερα;

Εκτός από την ήχο μας, αλλάξαμε και εμείς οι ίδιοι. Ωριμάσαμε, αγαπιόμαστε περισσότερο, γίναμε οικογένεια. Στα live μας επίσης η επαφή με τον κόσμο έχει γίνει συγκλονιστική.

Ποια είναι κατά την άποψή σας τα βασικά χαρακτηριστικά που έκαναν το κοινό να αγαπήσει τη μουσική και τον στίχο σας;

Η άνευ όρων εξομολόγηση προσωπικών σκέψεων χωρίς το φίλτρο του cringe.

«Κάθε τραγούδι είναι και μια στιγμή της ζωής μου», έχετε δηλώσει. Υπάρχει κάποιο που κατέχει μεγαλύτερη θέση στην καρδιά σας;

Το «Αγάπησε με».

«Εγώ μπορώ στην πόρτα σου να ‘ρθω

θα σου ζητώ μονάχα ένα λεπτό

και αν δε φανείς κακία δεν κρατώ

γιατί απόψε για ‘μένα τραγουδώ.

Αγάπησε με πάλι απ’ την αρχή

και άφησε με να ‘ρθω μέχρι εκεί.

Υπάρχω μόνο όσο υπάρχεις μέσα μου εσύ.

Υπάρχει κάτι που δεν έχει ακόμα εδώ χαθεί

Τα μάτια σου με στέλνουνε εκεί

Στα πέρατα/στα πέλαγα και στην Αμερική.

Αγάπησε με πάλι απ’ την αρχή

και άφησε με να ‘ρθω μέχρι εκεί».

Λένε ότι το όνομα ενός συγκροτήματος ορίζει και την ταυτότητά του. Είναι αυτός ο λόγος που επιλέξατε το Polkar;

Όχι στα αλήθεια. Απλά μου άρεσε σαν λέξη.

Ποιο είναι το δικό σας ζητούμενο από την τέχνη;

Να έχει λόγο ύπαρξης.

Αισθάνεστε πιο πολύ ηθοποιός ή τραγουδιστής;

Αν έπαιρνα 1€ κάθε φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση θα είχα πάρει Ferrari χωρίς ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τελικά τι μετράει περισσότερο; Τι θα παρουσιάσεις ή πώς θα το παρουσιάσεις;

Το δεύτερο. Όλες οι ιστορίες που θα πεις έχουν ειπωθεί και θα ξαναειπωθούν. Ο τρόπος που θα πεις την ιστορία σου είναι που θα την κάνει ξεχωριστή και προσωπική.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι χρήσιμο ή επικίνδυνο εργαλείο για τη μουσική;

Αν την αντιμετωπίσεις σαν εργαλείο όπως ας πούμε ένα πρόγραμμα, ή μια πεταλιέρα με εφέ είναι χρήσιμο. Αν την χρησιμοποιήσεις για να αντικαταστήσεις τη διαδικασία της μουσικής παραγωγής έχεις βάλει το λιθαράκι σου στην terminator εποχή.

