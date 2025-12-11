Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μια ακόμα ευκαιρία για εξόδους γεμάτες μουσική, ρυθμό και τραγούδι. Ο Δεκέμβριος στο STAGE 7 τα έχει όλα και με το παραπάνω.

Ο Μάνος Πυροβολάκης συνεχίζει τις εμφανίσεις του και τον Ιανουάριο, ο Μύρωνας Στρατής σε μια και μοναδική εμφάνιση στις 20 Δεκεμβρίου και οι Μουσικοί του Δρόμου με δύο εμφανίσεις μέσα στον Δεκέμβρη.

Το STAGE 7, στην καρδιά της πόλης, στο Μεταξουργείο (Βιργινίας Μπενάκη 7 – Πλησίον Σταθμού Μετρό), με την υπογραφή του Διονύση Παναγιωτάκη και του Stages Network και των Αθηναϊκών Θεάτρων, άνοιξε τις πόρτες του πλήρως ανακαινισμένο και με νέα ταυτότητα.

Ο χώρος, με χωρητικότητα περίπου 150 ατόμων, σχεδιάστηκε για να προσφέρει κοντινή επαφή καλλιτέχνη-κοινού και μια ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε βραδιά.

Η ατμόσφαιρα, η ακουστική και η αισθητική του STAGE 7 στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα «σπίτι πολιτισμού» για την πόλη.

Οι « Μουσικοί του Δρόμου » στις 12 & 19 Δεκεμ β ρίου στο STAGE 7

Το STAGE 7 ενώνει 5 καλλιτέχνες του δρόμου και με τον τίτλο «Μουσικοί του Δρόμου» θα παρουσιάσουν δύο βραδιές γεμάτες αυθεντική ενέργεια και ψυχή, φέρνοντας το πνεύμα του busking από τις πλατείες και τα πεζοδρόμια στη σκηνή.

Η μουσική επιστρέφει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε — ανάμεσα στους ανθρώπους.

Πέντε νέοι καλλιτέχνες με διαφορετικές διαδρομές ενώνονται στις 12 και 19 Δεκεμβρίου σε ένα κοινό μουσικό ταξίδι, που αναδεικνύει τη δύναμη της αυθεντικής έκφρασης και της ανθρώπινης επαφής.

Το project «Μουσικοί του Δρόμου» σε μουσική επιμέλεια του Μάριου Καραμπότη, φέρνει στο προσκήνιο τη μουσική του δρόμου — ένα φαινόμενο που ξεπερνά τα όρια της διασκέδασης και αγγίζει την καρδιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Από τους πεζόδρομους του Λονδίνου και τις πλατείες της Αθήνας, μέχρι τις μικρές πόλεις της Ελλάδας, οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες μεταφέρουν στη σκηνή τον παλμό, την αλήθεια και τη ζεστασιά του δρόμου. Κάθε εμφάνιση είναι μια εξομολόγηση· κάθε τραγούδι, μια ιστορία που γεννήθηκε ανάμεσα σε βλέμματα και χαμόγελα περαστικών.

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ARCHANGEL (Άγγελος Αρχανιωτάκης)

Ο 23χρονος δημιουργός από το Ηράκλειο Κρήτης μετρά ήδη δέκα ανεξάρτητους δίσκους. Με ιδιαίτερο ταλέντο στο songwriting και στη δημιουργία μουσικών κόσμων, ο Archangel εκπροσωπεί τη νέα γενιά καλλιτεχνών που συνδυάζουν ήχο, εικόνα και συναίσθημα. Για εκείνον, ο δρόμος είναι «η πιο ειλικρινής σκηνή».

Artemis Kyriakopoulou

Με καταγωγή από την Καλαμάτα και εμπειρίες από την Αγγλία, η Άρτεμις αντλεί έμπνευση από τη folk και τη gospel. Το τραγούδι για εκείνη είναι τρόπος επικοινωνίας, ενώ η μουσική του δρόμου έγινε το μέσο για να εκφράζει την αλήθεια της, χωρίς φίλτρα. Συνδυάζει ελληνικά ριζώματα με διεθνείς ήχους, δημιουργώντας έναν προσωπικό, συγκινητικό ήχο.

Evi Lipiatou

Η Εύη από την Κεφαλονιά μεταφέρει την απλότητα και τη χαρά της μουσικής στο κοινό με μια κιθάρα και ένα χαμόγελο. Το busking μπήκε στη ζωή της μέσα από τη φιλία και τη συνεργασία της με την Άρτεμις και εξελίχθηκε σε μια μορφή ελευθερίας και δημιουργίας. Κάθε της νότα θυμίζει πως η μουσική ανήκει σε όλους.

Socrates Charis

Με βαθιές ρίζες στη βυζαντινή και την παραδοσιακή μουσική και εμπειρία από τη συμμετοχή του στο X Factor, ο Σωκράτης ενώνει το κλασικό με το σύγχρονο. Η φωνή του αποπνέει ευαισθησία και αυθεντικότητα, ενώ η μουσική του δρόμου έγινε για εκείνον το πιο άμεσο μέσο επικοινωνίας με το κοινό.

Sindy Sidorela

Δέκα χρόνια στους δρόμους της Αθήνας, με φωνή που γεφυρώνει πολιτισμούς και γλώσσες. Η Sindy τραγουδά σε επτά γλώσσες και μετατρέπει κάθε γωνιά της πόλης σε μικρή συναυλία. Πιστεύει πως «η μουσική δεν έχει σύνορα» — και το αποδεικνύει σε κάθε της εμφάνιση, με πάθος, ευαισθησία και φως.

Μουσική επιμέλεια: Μάριος Καραμπότης

Συνοδεία κιθάρας: Εύη Λιπιάτου

Μπάσο: Μίνος Πετσετάκης

Κρουστά: Κώστας Χριστοδούλου

Ο Μάνος Πυροβολάκης συνεχίζει στο STAGE 7

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού — παράταση παραστάσεων με καλεσμένους και εκπλήξεις.

Ο Μάνος Πυροβολάκης, ο δημιουργός που ένωσε την κρητική λύρα με τον σύγχρονο ήχο και έβαλε τη μουσική παράδοση να συναντήσει το σήμερα, συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο STAGE 7.

Η αγάπη του κοινού και το έντονο ενδιαφέρον που δημιούργησε η πρώτη σειρά εμφανίσεων, έφεραν την παράταση του προγράμματος, γεμάτες ρυθμό, συναίσθημα και μουσικές διαδρομές από την Κρήτη μέχρι τις πόλεις του κόσμου.

Νέες ημερομηνίες παραστάσεων

• 13 Δεκεμβρίου — με guest την Ανδριάνα Μπάμπαλη

• 26 Δεκεμβρίου

• 9 Ιανουαρίου

• 16 Ιανουαρίου

• 23 Ιανουαρίου

• 30 Ιανουαρίου

Με τη χαρακτηριστική ενέργεια και την αμεσότητα που τον ξεχωρίζουν, ο Μάνος Πυροβολάκης διαμορφώνει μια παράσταση-ταξίδι. Παραδοσιακές μελωδίες, pop-rock χρώμα, τραγούδια που αγαπήθηκαν — αλλά και στιγμές που γεννιούνται ζωντανά πάνω στη σκηνή, κάθε βραδιά.

Το STAGE 7, σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους του, φιλοξενεί έναν καλλιτέχνη που ξέρει να συνδέει το κοινό με την καρδιά της μουσικής — και το κοινό ανταποδίδει.

Μια μουσική εμπειρία που κάθε φορά είναι διαφορετική.

Καλλιτεχνική επιμέλεια- επικοινωνία : Βασιλεία Ζερβού

It’s party time! με τον Μύρωνα Στρατή στις 20 Δεκεμ β ρίου

Ο Μύρωνας Στρατής είναι εδώ και υπόσχεται ένα αξέχαστο live party στο STAGE 7 με οδηγό την ξεχωριστή σκηνική του παρουσία και την επικοινωνία που αναπτύσσει αβίαστα με το κοινό.

Ένα εκρηκτικό playlist με ευφάνταστες διασκευές σε αγαπημένα ποπ και ροκ κομμάτια και δικές του επιτυχίες δημιουργεί το απόλυτο soundtrack που θα εκτοξεύσει τη διάθεση στα ύψη! Θετική ενέργεια, παιχνιδιάρικη διάθεση, νεανικά vibes και χιούμορ συνθέτουν ένα μοναδικό blend για ένα must see event!

Are you in?

STAGE 7: Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)