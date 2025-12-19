Με εξασφαλισμένα τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ μετά από την απόφαση στις Βρυξέλλες, η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι ήδη ξεκινάει νέο γύρο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ σχετικά με τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν όσον αφορά στο σχέδιο ειρήνης πάνω στο οποίο εργάζονται οι δύο πλευρές με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση ήρθε από πλευρά του επικεφαλής -πλέον- της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων στην διαδικασία αυτή την φορά θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που στηρίζουν την Ουκρανία.

Στο Μαϊάμι άμεσα Ουκρανοί και Ευρωπαίοι, στη σειρά και οι Ρώσοι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις οποίες αρχικά μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο δύο πηγές, η ουκρανική αντιπροσωπεία πρόκειται να συναντηθεί στο Μαϊάμι με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ. Στις συνομιλίες αναμένεται να λάβουν μέρος και οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδιάζουν να συναντηθούν εντός του Σαββατοκύριακου στο Μαϊάμι και με ρωσική αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο μεσολαβητής του Κρεμλίνου Κίριλ Ντιμιτρίεφ αναμένεται να φτάσει στο Μαϊάμι αύριο για να συναντηθεί με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ.