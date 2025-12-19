Πλήθος σχολίων, αλλά και αναλύσεων σχετικά με το εάν η απόφαση για την Ουκρανία είναι μια προσωπική ήττα του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς ή ένας συμβιβασμός από τον οποίο ο ίδιος δεν βγαίνει και τόσο λαβωμένος, φιλοξενούν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση των ευρωπαίων ηγετών να δώσουν οι ίδιοι με κοινό δανεισμό 90 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία και να μην χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, όπως πίεζε ο καγκελάριος, θεωρείται μεν μια ξεκάθαρη κίνηση στήριξης του Κιέβου που στέλνει επίσης και ισχυρό μήνυμα στη Μόσχα ότι η Ευρώπη δεν είναι τελικά παρηκμασμένη, όπως αρέσκεται να την παρουσιάζει η ρωσική προπαγάνδα, όμως την ίδια στιγμή ο ίδιος αυτός συμβιβασμός μπορεί να ιδωθεί σαν μια ήττα όλων όσοι στήριζαν την αρχική πρόταση για χρήση των ρωσικών παγωμένων κεφαλαίων, με πρωτοστάτη τον ίδιο τον Μερτς.

Οι μετριοπαθείς εκτιμήσεις

Έτσι σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) εάν δεν προέκυπτε καμία συμφωνία για την Ουκρανία, «θα ήταν μία αποτυχία για τον καγκελάριο Μερτς, ο οποίος ήδη από τον Σεπτέμβριο, απροσδόκητα, βρέθηκε στην πρωτοπορία όσων υποστήριζαν την εκποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Τώρα μπορεί να μην πέρασε το αρχικό του σχέδιο, αλλά παρά ταύτα εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας». Αντίστοιχα σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung «βρέθηκε η μέση λύση μεταξύ Μερτς και Ντε Βέβερ. Και οι δύο ανήγγειλαν μία επιτυχή κατάληξη». Αυτές είναι μετριοπαθείς -ίσως ό,τι πιο κοντά σε θετικές- εκτιμήσεις του αποτελέσματος στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Επικριτικά απέναντι στον Μερτς μεγάλα μέσα

Αντίθετα μεγάλα μέσα όπως η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) εκτιμούν ότι η τελική συμφωνία ήταν μια «ήττα για τον Μερτς», ο οποίος «δεν κατάφερε να επιβάλει το σχέδιό του για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Αντιθέτως, ο Πούτιν έχει κάθε λόγο να επιχαίρει». Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Spiegel το οποίο εκτιμά ότι «ο καγκελάριος Μερτς δεν πήρε αυτό που ήθελε», αλλά και η Die Welt που η ανταπόκριση της από τις Βρυξέλλες έχει τίτλο: «Μαύρη μέρα για τον Φρίντριχ Μερτς».

Τι λέει ο ίδιος

Από την πλευρά του πάντως ο ίδιος ο Μερτς σε ανάρτηση του για το θέμα παρουσίασε την εξέλιξη σχεδόν ως μια προσωπική νίκη γράφοντας στο X πως:

«Το χρηματοδοτικό πακέτο για την Ουκρανία είναι έτοιμο: η Ουκρανία θα λάβει άτοκο δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως είχα προτείνει. Αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα από την Ευρώπη προς τον Πούτιν: αυτός ο πόλεμος δεν θα αξίζει τον κόπο. Θα διατηρήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεσμευμένα έως ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία».

The financial package for Ukraine is in place: Ukraine will receive an interest-free loan of 90 billion Euros as I suggested. This sends a clear signal from Europe to Putin: This war will not be worth it. We will keep Russian assets frozen until Russia has compensated Ukraine. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 19, 2025

Η αντίδραση Ζελένσκι

Θετική πάντως ήταν η αντίδραση στην απόφαση των ευρωπαίων ηγετών και του άμεσα ενδιαφερόμενου, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σχολιάζοντας την εξέλιξη τόνισε πως: «Βοηθά ξεκάθαρα την Ουκρανία και στέλνει ένα μήνυμα στους Ρώσους ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν τη μάχη, γιατί έχουμε οικονομική υποστήριξη και έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αντίστασή μας απέναντι στη Ρωσία».