Στη δημοσιότητα έδωσε ο ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες τις εκθέσεις στις οποίες αναφέρεται η αιτία θανάτου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, της φωτογράφου Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ.

Ως αιτία θανάτου αναφέρονται τα «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό όργανο» και ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίζεται ως «ανθρωποκτονία». Η ημερομηνία θανάτου, που είχε αποτελέσει αντικείμενο εικασιών, αναφέρεται ως η Κυριακή 14 Δεκεμβρίου αναφέρει ο Guardian.

Οι σοροί των Ράινερ εντοπίστηκαν την Κυριακή στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, αφού η κόρη τους Ρόμι πήγε να δει αν ήταν καλά.

Ο γιος τους, Νικ, συνελήφθη αργότερα την ίδια ημέρα και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για δύο κακουργηματικές ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης, καθώς και για χρήση επικίνδυνου όπλου, συγκεκριμένα μαχαιριού.

Νικ Ράινερ: Με χειροπέδες και γιλέκο για να μην αυτοκτονήσει

Ο Νικ Ράινερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, αλλά δεν δήλωσε ούτε αθώος ούτε ένοχος. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στην αίθουσα ανέφεραν ότι ήταν δεμένος με χειροπέδες και φορούσε γιλέκο πρόληψης αυτοκτονίας. Μίλησε μόνο μία φορά, λέγοντας «Ναι, κύριε δικαστά», απαντώντας σε ερώτηση του δικαστή αν κατανοεί το δικαίωμά του σε ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης και αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο για την ακρόαση απαγγελίας κατηγοριών στις 7 Ιανουαρίου.

Η κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας του Ράινερ, μιας συναυλιακής ταινίας με τους Spinal Tap να παίζουν στο Στόουνχεντζ, έχει αναβληθεί.