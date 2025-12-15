Ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η η φωτογράφος σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, με κυριότερο ύποπτο τον γιο τους.

Όμως ούτε μια τέτοια είδηση φαίνεται να συγκίνησε ιδιαίτερα τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά προσπάθησε να κρατήσει τα προσχήματα, στη συνέχεια όμως επιτέθηκε στον δολοφονημένο σκηνοθέτη λέγοντας ότι «έπασχε από μια ασθένεια γνωστή ως Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ».

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social: «Ένα πολύ λυπηρό πράγμα συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος και αγωνιζόμενος, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης και αστέρας της κωμωδίας, πέθανε, μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, σύμφωνα με πληροφορίες λόγω του θυμού που προκάλεσε σε άλλους μέσω της τεράστιας, ανυποχώρητης και ανίατης ασθένειάς του, μια ασθένεια που ακρωτηριάζει το μυαλό, γνωστή ως Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ, που μερικές φορές αναφέρεται ως TDS» έγραψε.

Στη συνέχεια έκανε λόγο για παράνοια και εμμονή του Ράινερ στο πρόσωπό του. ««Ήταν γνωστό ότι τρέλαινε τους ανθρώπους με την εμμονή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την προφανή παράνοιά του να φτάνει σε νέα ύψη καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ξεπέρασε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες μεγαλείου και με τη Χρυσή Εποχή της Αμερικής να πλησιάζει, ίσως όσο ποτέ άλλοτε. Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη!».