Ο Νικ Ράινερ, γιος του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, θα κατηγορηθεί επίσημα για τη δολοφονία των γονιών του.

Ο Νικ θα αντιμετωπίσει δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης (πρώτου βαθμού), με ειδική επιβαρυντική περίσταση ότι χρησιμοποίησε μαχαίρι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εισαγγελέας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν.

Ο Ρομπ και η Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Πηγές που είχαν μιλήσει προηγουμένως στην οικογένεια δήλωσαν στο PEOPLE ότι ο Ρομπ και η Μισέλ βρέθηκαν από την κόρη τους, Ρόμι.

Αρκετές ώρες μετά τη δολοφονία των γονιών του, ο Νικ συνελήφθη σε σχέση με τις ανθρωποκτονίες.

Ο έντονος καβγάς σε πάρτι

Ο Νικ κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης στις Κεντρικές Ανδρικές Φυλακές του Λος Άντζελες, δήλωσε ο δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον. Αρχικά επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, όμως, σύμφωνα με τον Τζάκσον, ο πελάτης του δεν είχε ακόμη λάβει ιατρική έγκριση.

Ο Ρομπ και ο Νικ είχαν εμπλακεί σε έναν «πολύ έντονο καβγά» σε ένα πάρτι που διοργάνωσε ο Κόναν Ο’Μπράιεν το βράδυ πριν από τις δολοφονίες. «Ο Νικ τρόμαζε τους πάντες, φερόταν αλλόκοτα, ρωτούσε συνεχώς τους ανθρώπους αν ήταν διάσημοι», είπε μία από τις πηγές σχετικά με το πάρτι.

Ο Ρομπ και η Μισέλ ήταν παντρεμένοι από το 1989 και είχαν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά: τον Τζέικ, τη Ρόμι και τον Νικ. Ο Ρομπ είχε επίσης υιοθετήσει την Τρέισι, την κόρη της πρώτης του συζύγου, Πένι Μάρσαλ.