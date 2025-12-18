Σοβαρές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις καταγγέλλεται ότι προκαλεί η λειτουργία παράνομης πίστας μοτοκρός σε δασική, αναδασωτέα περιοχή της Νέας Μάκρης, απέναντι από τον οικισμό Προβάλινθος και πλησίον της Αμπελούπολης, πάνω από το στρατόπεδο Αγίου Ανδρέα.

Η επίμαχη έκταση βρίσκεται εντός των καμένων περιοχών της φονικής πυρκαγιάς του 2018, που οδήγησε στην εθνική τραγωδία στο Μάτι, με δεκάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες. Μάλιστα, πρόκειται για δασική ζώνη που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, με ιδιαίτερο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό βάρος τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την Πολιτεία.

Η περιοχή, η οποία εφάπτεται της Λεωφόρου Μαραθώνος και υπέστη εκτεταμένες καταστροφές από την πυρκαγιά, βρίσκεται ακόμη σε φάση φυσικής ανάκαμψης. Ωστόσο, σύμφωνα με το airetos.gr, οι καθημερινές δραστηριότητες αναβατών μοτοκρός υπονομεύουν συστηματικά τη φυσική αναγέννηση, καθώς και τις προσπάθειες επαναφύτευσης, αποκατάστασης και προστασίας του οικοσυστήματος.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έντονη και διαρκή ηχορύπανση, σοβαρές φθορές στη βλάστηση, αλλά και παράνομες παρεμβάσεις, όπως ρίψεις χώματος για τη διαμόρφωση της πίστας και τοποθέτηση σήμανσης οδικής κυκλοφορίας (μονόδρομος, στοπ) χωρίς καμία σχετική άδεια. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις στην Άμεση Δράση και τις αναφορές προς τον Δήμο και το Δασαρχείο, όπως καταγγέλλουν, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

«Καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες να ξαναφυτέψουμε τους κήπους μας και να συμβάλουμε στην αναγέννηση του δάσους, και την ίδια ώρα αναγκαζόμαστε να μένουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας λόγω του αδιάκοπου θορύβου», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνουν, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2018 υπήρξαν δεσμεύσεις και σχέδια για βιώσιμη ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, ωστόσο η σημερινή εικόνα απέχει δραματικά από τις εξαγγελίες αυτές, σύμφωνα με το airetos.gr.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, με βασικά αιτήματα:

την άμεση παύση της παράνομης λειτουργίας της πίστας μοτοκρός,

την πλήρη αποκατάσταση της αναδασωτέας δασικής ζώνης,

τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, της ασφάλειας και του σεβασμού στη μνήμη της τραγωδίας του 2018.

Υπογραμμίζουν ότι η περιοχή δεν έχει ακόμη επουλώσει τις πληγές της από μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και δεν μπορεί να μετατρέπεται σε χώρο ανεξέλεγκτης και παράνομης δραστηριότητας. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με την τοπική κοινωνία να ζητά ουσιαστικές και άμεσες ενέργειες, ώστε η προστασία και η αποκατάσταση της περιοχής να μην παραμείνουν για ακόμη μία φορά μόνο στα χαρτιά.