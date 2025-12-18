Νέες φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις με ορίζοντα το 2027 βάζει στο τραπέζι το οικονομικά επιτελείο της κυβέρνησης.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, η τόνωση των επενδύσεων και η στήριξη, κυρίως, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που συνεχίζουν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προβλέπει «κούρεμα» της προκαταβολής φόρου, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, αύξηση του ακατάσχετου επαγγελματικός λογαριασμού και νέο πλαίσιο για τη φορολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Οι φοροελαφρύνσεις

Τα σενάρια που εξετάζονται για τις φοροελαφρύνσεις ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια προβλέπουν τα εξής:

Μείωση της προκαταβολής φόρου για το επόμενο έτος που σήμερα φτάνει έως και το 80% για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση αλλά και στα δημόσια έσοδα μεσοπρόθεσμα.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που αποτελεί πάγιο αίτημα της αγοράς καθώς θεωρείται «ισοπεδωτικό» και αντιαναπτυξιακό μέτρο δεδομένου ότι επιβάλλεται ετησίως σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κερδοφορίας επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα περιορίσει το κόστος λειτουργίας, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον με αντίχτυπο στις επενδύσεις ενώ το δημοσιονομικό κόστος θα αντισταθμιστεί από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης

Αναπροσαρμογή του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς το μέτρο θα επιφέρει αύξηση των διαθέσιμων εσόδων για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών και την αποπληρωμή οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία βάζοντας φρένο σε κρούσματα οικονομικής ασφυξίας.

Καθιέρωση νέου δικαιότερου και αποτελεσματικότερου συστήματος φορολόγησης των επιχειρηματικών ομίλων που θα εστιάζει στις συναλλαγές των θυγατρικών με τη μητρική εταιρεία με στόχο την εναρμόνιση με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.

Στο πλαίσιο αυτό το οικονομικό επιτελείο προχωρά στην ανάθεση μελέτης σε ιδιωτική εταιρεία για την πλήρη «χαρτογράφηση» των συστημάτων φορολόγησης των μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων σε άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς οικονομίες, την ανάλυση του τρόπου τιμολόγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών και την υποβολή προτάσεων για τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς με γνώμονα τις συνθήκες και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Πηγή: OT.GR