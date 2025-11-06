Από τον Ιανουάριο μειώνονται οι φόροι για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα – Κερδισμένοι οι εργαζόμενοι έως 30 ετών και οι οικογένειες με παιδιά.

Σημαντικές μειώσεις φόρων για εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους φέρνει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίζεται αύριο, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στη Βουλή. Το νομοσχέδιο, που είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη φετινή ΔΕΘ, προβλέπει αναθεώρηση των συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με στόχο τη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος και την τόνωση της κατανάλωσης.

Η μεταρρύθμιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους εργαζόμενους και τα νέα νοικοκυριά. Για όσους είναι έως 25 ετών, τα εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται φορολογικά, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι που ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία να έχουν ελάχιστη ή και μηδενική επιβάρυνση. Αντίστοιχα, για την ηλικιακή ομάδα 26-30 ετών, το ίδιο εισοδηματικό εύρος θα φορολογείται με τον εισαγωγικό συντελεστή 9%.

Η ρύθμιση αυτή μεταφράζεται σε καθαρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, καθώς για εργαζόμενους έως 25 ετών η ελάφρυνση αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς. Συγκεκριμένα, το όφελος κυμαίνεται από 343 έως 2.483 ευρώ, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Για νέους μεταξύ 26 και 30 ετών, η μείωση φόρου μπορεί να φτάσει έως και τα 1.300 ευρώ.

Παραδείγματα ελαφρύνσεων

Νέος 25 ετών που εργάζεται στην εστίαση και λαμβάνει 1.250 ευρώ τον μήνα θα έχει ετήσια μείωση φόρου 2.480 ευρώ, δηλαδή σχεδόν δύο επιπλέον καθαρούς μισθούς.

Αντίστοιχα, νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών χωρίς τέκνα και εισόδημα 20.000 ευρώ, θα δει τον φόρο του να μειώνεται κατά 1.300 ευρώ.

Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα οφέλη για τα νέα ζευγάρια με παιδιά. Η μεταρρύθμιση εισάγει πρόσθετες μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων, επιβραβεύοντας ουσιαστικά τη δημιουργία οικογένειας. Για εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ, ο συντελεστής μειώνεται στο 26% από 28%, ενώ για ζευγάρια με παιδιά υποχωρεί περαιτέρω: 24% για ένα παιδί, 22% για δύο και 20% για τρία παιδιά.

Ενδεικτικά, ζευγάρι με ένα παιδί και εισοδήματα 24.000 και 21.000 ευρώ αντίστοιχα, θα έχει συνολικό ετήσιο όφελος 1.080 ευρώ. Εάν πρόκειται για δίτεκνο νοικοκυριό, το όφελος ανεβαίνει στα 1.620 ευρώ.

Μόνιμες ελαφρύνσεις για την περιφέρεια

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει και ρύθμιση με στόχο την αποκέντρωση. Νέοι που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα δουν τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους να μειώνεται κατά 50% το 2026 και να καταργείται πλήρως από το 2027. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί έτσι να ενισχύσει την εγκατάσταση νέων νοικοκυριών στην περιφέρεια και να συμβάλει στην αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου.