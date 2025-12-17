Χωρίς λεωφορεία θα μείνει σήμερα η Αθήνα, από τις 11:00 έως τις 17:00 λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Η εξάωρη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.
Η κυκλοφορία θα επιστρέψει κανονικά μετά τις έξι το απόγευμα, ενώ τα τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν πριν από τις 10:00.
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές ΚΤΕΛ του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, χωρίς αλλαγές θα κινηθούν οι εξής γραμμές:
- 115 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΚΙΤΣΙ
- 115 ΚΙΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ
- 116 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΑΡΗ – ΚΙΤΣΙ
- 117 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΒΑΡΗ
- 120 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΑΡΗ – ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
- 122 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΑΡΩΝΙΔΑ
- 123 ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 171 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΒΑΡΚΙΖΑ
- 301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 302 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 304 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ)
- 305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
- 306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 307 ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΛ. ΝΕΡΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ
- 308 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ
- 309 ΚΟΡΩΠΙ – ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ – ΚΟΡΩΠΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 309Β ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 310 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
- 310Β B. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
- 310Γ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ
- 314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ (ΜΕΣΩ ΝΤΡΑΦΙΟΥ)
- 314Β ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΒΟΥΤΖΑΣ (314Β)
- 314Γ ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ – Ν.ΜΑΚΡΗ (314Γ)
- 316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ
- 319 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ – ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ – ΣΠΑΤΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 330 ΚΟΡΩΠΙ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
- 504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – ΣΙΔ. ΣΤ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΣΤΑΜΑΤΑ
- 509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ
- 509Β ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΑΦΙΔΝΕΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ -ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΒΑΡΝΑΒΑ
- 535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ – ΦΡΑΓΜΑ – ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ
- 537 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
- 543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- 543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
- 724 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – Ν. ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 725 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 726 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (BOYNO) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)
- 728 ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 311 ΣΤ.ΚΟΡΩΠΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ
- 122Θ ΣΤ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΒΑΡΚΙΖΑ
- 728 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΑΘΗΝΑ
- 752 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 709 ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 721 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 727 ΜΕΣΟΝΥΧΙ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 723 ΦΥΛΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 734 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
- 735 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΖΕΦΥΡΙ – ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 878 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 879 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ – ΣΚΑ – ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΑΝΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ – ΟΑΚΑ
- 749 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 805 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
- 855 ΨΑΡΙ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
- 817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ
- 861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ)
- 861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΒΙΛΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ
- 862 ΠΑΡΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣ. – ΜΑΝΔΡΑ
- 864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΡΟΥΠΑΚΙ
- 866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
- 876 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
- 876 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 876 ΜΑΝΔΡΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΓ. ΜΑΡ. -ΕΛΕΥΣΙΝΑ
- 890 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ