Διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό θα απευθύνει αύριο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στο Truth Social.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα ανέφερε Αμερικανός πρόεδρος, θα απευθυνθεί στο έθνος απευθείας από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη στις 9 το βράδυ τοπική ώρα (04.00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του, όμως όπως σημειώνουν αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η προεδρία του πλησιάζει στο να κλείσει έναν χρόνο και ο πρόεδρος δίνει μεγάλη προσοχή στις εξελίξεις στο εσωτερικό.

Ο Τραμπ έγραψε: «Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00», έγραψε, προσθέτοντας: «Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!».

Πιεζόμενη σχετικά με την προαναγγελία του διαγγέλματος από τον Τραμπ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, υποστήριξε ότι σε αυτό ο πρόεδρος θα παρουσιάσει τις επιτυχίες του, αλλά και όσα θα γίνουν. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «μπορεί να δώσει μια πρόγευση για τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν με τη νέα χρονιά».