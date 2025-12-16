Το BBC απάντησε στην αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων που κατέθεσε εναντίον του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή μοντάζ ομιλίας του της 6ης Ιανουαρίου 2021 σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στη Φλόριντα, ο Τραμπ κατηγορεί τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για δυσφήμηση και για παραβίαση νόμου περί εμπορικών πρακτικών.

«Όπως έχουμε καταστήσει σαφές και στο παρελθόν, θα υπερασπιστούμε αυτή την υπόθεση. Δεν πρόκειται να κάνουμε περαιτέρω σχόλια για εκκρεμείς νομικές διαδικασίες» είπε εκπρόσωπος του BBC.

Το BBC είχε ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ τον περασμένο μήνα, αναγνωρίζοντας ότι το μοντάζ δημιούργησε «τη λανθασμένη εντύπωση» ότι ο Τραμπ «απηύθυνε άμεσο κάλεσμα σε βίαιη δράση», ωστόσο απέρριψε το αίτημά του για αποζημίωση και διαφώνησε ότι υπάρχει «βάση για αγωγή δυσφήμησης».

Από την πλευρά της η νομική ομάδα του Τραμπ κατηγόρησε το BBC ότι τον δυσφήμησε «αλλοιώνοντας σκόπιμα, κακόβουλα και παραπλανητικά την ομιλία του».

BBC: «Εξαιρετικά επιζήμιο να μην δώσει μάχη»

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι «κάθε νομική ενέργεια αποτελεί υπόθεση του BBC. Θα υπερασπιζόμαστε πάντα την αρχή ενός ισχυρού, ανεξάρτητου BBC ως αξιόπιστου εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που μεταδίδει ειδήσεις χωρίς φόβο ή εύνοια, αλλά έχουμε επίσης επανειλημμένα τονίσει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρεί την εμπιστοσύνη, διορθώνοντας γρήγορα τα λάθη όταν αυτά συμβαίνουν» ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Έχουν καταστήσει σαφές ότι πιστεύουν πως δεν υπάρχει υπόθεση ως προς το γενικό ζήτημα της δυσφήμησης ή της συκοφαντίας, αλλά αυτό είναι θέμα που θα χειριστούν οι ίδιοι και οι νομικές τους ομάδες».

Ο πρώην διευθυντής του BBC Radio, Μαρκ Ντάμαζερ, δήλωσε ότι θα ήταν «εξαιρετικά επιζήμιο για τη φήμη του BBC να μην δώσει μάχη για την υπόθεση». «Πρόκειται για την ανεξαρτησία του BBC και, σε αντίθεση με αμερικανικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που κατέβαλαν χρήματα, το BBC δεν έχει εμπορικά συμφέροντα που να εξαρτώνται από την εύνοια του προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο», δήλωσε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Today του BBC Radio 4.