Πριν από λίγα χρόνια η χώρα μας δεν υπήρχε στον χάρτη του τένις. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που κατάφεραν να διακριθούν σε κορυφαίο επίπεδο ήταν ελάχιστοι. Η πορεία που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη δεν έβαλε απλά τη χώρα μας στην ελίτ του Παγκοσμίου τένις, αλλά έκανε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Επέτρεψε στα νέα παιδιά που ασχολούνται με το τένις να ονειρεύονται και εκείνα ότι μπορούν να τα καταφέρουν.

Το αποτέλεσμα; Ήδη, πολλά νέα παιδιά να έχουν σημαντικές επιτυχίες και κάποια εξ αυτών να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου. Ο Οδυσσέας Γελαδάρης είναι ένας από αυτά. Το όνομά του μπορεί να έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό από την πρόσφατη καμπάνια οικονομικής στήριξης που έτρεξε για εκείνον ώστε να καταφέρει και να πάει στην Αυστραλία, ωστόσο στα 17 του χρόνια έχει καταφέρει ήδη αρκετά πράγματα.

Ο 17χρονος τενίστας λίγο πριν ετοιμάσει βαλίτσες για να ταξιδέψει στην άλλη άκρη της γης ώστε να ζήσει μια μοναδική εμπειρία μίλησε στο ΒΗΜΑ για τους στόχους του, την πορεία του και φυσικά… τα όνειρά του. Αν και όπως θα παραδέχεται και ο ίδιος η σχέση του με το τένις ήταν μάλλον καρμική και άρχισε στην ηλικία των 6 ετών. «Ξεκίνησα τένις επειδή έπαιζε ο πατέρας μου και ο μεγάλος μου αδερφός. Βέβαια έχω δοκιμάσει πολλά αθλήματα, αλλά με κέρδισε το τένις» τόνισε το Νο1 της κατάταξης Κ18 στην Ελλάδα.

Οι δυσκολίες, ο Φέντερερ και τα επόμενα βήματα

Φυσικά για να καταφέρει ένα παιδί να κυνηγήσει το όνειρό του στο τένις, αλλά και σε όλα τα αθλήματα χρειάζονται θυσίες, αλλά και πολλά εμπόδια που χρειάζεται να ξεπεράσει.

«Η πρώτη δυσκολία είναι η σωστή διαχείριση σχολείου και προπόνησης. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αθλητικά σχολεία, ούτε αναγνωρίζονται τα ιντερνετικά σχολεία, που να βοηθούν τον αθλητή να συνδυάσει εκπαίδευση και προπόνηση» παραδέχεται ο 17χρονος τενίστας. Τα προβλήματα όμως δεν σταματούν εδώ: «Δεύτερη δυσκολία είναι το τεράστιο κόστος που επιβαρύνει μια οικογένεια για να ακολουθήσει το ετήσιο πρόγραμμα αγώνων, εντός και εκτός Ελλάδος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει οικονομική στήριξη».

Όπως κάθε νεαρός αθλητής, έτσι και εκείνος στο ξεκίνημα της καριέρας του έχει κάποιους αθλητές ως πρότυπα. «Μικρός θαύμαζα τον Φέντερερ για το στυλ του. Ταυτίζομαι όμως παικτικά με τον Σίνερ και θεωρώ κορυφαίο τον Τζόκοβιτς για ότι έχει πετύχει και φυσικά τον Στέφανο Τσιτσιπά που έχει καταφέρει απίστευτα πράγματα για τα ελληνικά δεδομένα» επισήμανε ο Οδυσσέας Γελαδάρης.

Το «ευχαριστώ» στον κόσμο και το αγαπημένο του backhand

Όπως θα καταλάβετε ευθύς αμέσως η αναφορά στους συγκεκριμένους αθλητές μόνο τυχαία δεν ήταν. Ειδικά εκείνη στον Γιανίκ Σίνερ. Ο Ιταλός κυριαρχεί στα κορτ με το επιθετικό του παιχνίδι όπως θέλει να κάνει και εκείνος.

«Γενικά προσπαθώ να είμαι επιθετικός στο γήπεδο και το αγαπημένο μου χτύπημα είναι το backhand» ανέφερε ο Οδυσσέας Γελαδάρης όταν τον ρωτήσαμε να μας περιγράψει τον εαυτό του στο κορτ.

Σύντομα θα κληθεί να απαντήσει σε ένα μεγάλο δίλημμα. Επαγγελματικό τένις ή σπουδές. Εκείνος βέβαια μοιάζει ήδη να έχει επιλέξει το δρόμο του. «Θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τένις. Δεν αποκλείω βέβαια να συνδυάσω το επαγγελματικό τένις με σπουδές σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ» μας απάντησε δείχνοντας τις προθέσεις του.

Βέβαια, δε θα μπορούσαμε να μην το ρωτήσουμε και για τα χρήματα που μαζεύτηκαν για εκείνον ώστε να κάνει πράξη το όνειρό του και να ταξιδέψει στην Αυστραλία. Ο κόσμος συμμετείχε ενεργά στην καμπάνια οικονομικής στήριξης, ενώ ξεχωριστή ήταν και η βοήθεια του Στέφανου Τσιτσιπά.

«Με συγκίνησε πολύ η ανταπόκριση του κόσμου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αυστραλία. Τους ευχαριστώ όλους πολύ που μου δίνουν την δυνατότητα να ζήσω αυτήν την εμπειρία, παίζοντας στο Australian OPEN Juniors» επεσήμανε ο 17χρονος τενίστας.

«Να παίξω τένις σε υψηλό επίπεδο»

Ένα από τα όνειρά του θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ημέρες, ωστόσο εκείνος φαίνεται να στοχεύει ακόμα πιο μακριά. Το Νο1 της Ελλάδας στις ηλικίες κάτω των 18 ετών θέτει ψηλά τον πήχη.

«Όνειρο μου είναι να παίξω τένις σε πολύ υψηλό επίπεδο και να φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ στην παγκόσμια κατάταξη» μας αναφέρει δείχνοντας τους στόχους του.

Παρά το γεγονός ότι δε διαθέτει αρκετό ελεύθερο χρόνο φροντίζει να παρακολουθεί και άλλα αθλήματα όπως το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Όπως είναι φυσιολογικό προσπαθεί να βγαίνει και με τους φίλους του, ενώ του αρέσει να βλέπει και ταινίες.

Όλα αυτά βέβαια μέσα στο αυστηρό πρόγραμμα της καθημερινότητας με διπλές προπονήσεις, καθώς και τουρνουά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι φίλοι του τένις στην Ελλάδα είναι δεδομένο ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουν τα μάτια τους στραμμένα στην πορεία του Οδυσσέα και των άλλων παιδιών που δίνουν τη μάχη τους να διακριθούν στο τένις και να ανεβάσουν όσο το δυνατόν ψηλότερα την ελληνική σημαία.

Οι επιτυχίες του Οδυσσέα Γελαδάρη

ITF U18

J100 ARIDEA (06/10/2025)

1η θέση ΜΟΝΑ

J300 PANCEVO (18/08/2025)

2η θέση ΔΙΠΛΑ

J300 Oberpullendorf (Europe Championships 15/09/2025)

Προημιτελικά ΜΟΝΑ

J100 NICOSIA (10/11/2025)

1η θέση ΜΟΝΑ

J60 TIRANA (30/09/2024)

1η θέση ΜΟΝΑ – 1η θέση ΔΙΠΛΑ

J60 TIRANA (23/09/2024)

1η θέση ΔΙΠΛΑ

J30 TIRANA (13/05/2024)

1η θέση ΜΟΝΑ – 1η θέση ΔΙΠΛΑ

J30 PEJA (26/08/2024)

1η θέση ΜΟΝΑ – 2η θέση ΔΙΠΛΑ

J30 PEJA (02/09/2024)

1η θέση ΜΟΝΑ – 3η θέση ΔΙΠΛΑ

TENNIS EUROPE

Tennis Europe U16 cat. 3 – Veria Cup (2023)

1η θέση ΜONA και 1η θέση ΔΙΠΛΑ

Tennis Europe U14 cat.3 – SerresCup (2021)