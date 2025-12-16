Με την τιμή του χρυσού να ξεπερνά τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά, η επένδυση σε χρυσές λίρες έχει γνωρίσει αναζωπύρωση, καθώς οι Έλληνες επενδυτές στρέφονται ξανά σε αυτή την κλασική επιλογή.

Οι επενδυτές σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής ανασφάλειας αναζητούν καταφύγιο στο πολύτιμο μέταλλο.

Οι χρυσές λίρες

Η άνοδος της τιμής του χρυσού ωθεί όσους έχουν χρυσές λίρες να προχωρούν σε πώληση.

Σύμφωνα με στοιχεία, στο τρίτο τρίμηνο 2025, οι ιδιώτες αγόρασαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μόλις 1.714 χρυσές λίρες, ενώ πούλησαν προς την ΤτE 9.365 χρυσές λίρες.

Συνολικά το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις χρυσών λιρών από την TτΕ προς ιδιώτες έφθασαν τις 5.399, ενώ οι αγορές της από ιδιώτες έφτασαν τις 32.002.

Η τιμή της χρυσής λίρας ακολουθεί ένα ράλι ανόδου ενώ η αγορά και πώλησή της μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η τιμή του χρυσού, ο τύπος της λίρας (νέα ή παλαιά κοπή) και η ζήτηση της αγοράς.

Χθες η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) πωλούσε την χρυσή λίρα στα 984,46 ευρώ και αγόραζε στα 840,27ευρώ.

Οι υψηλές τιμές της χρυσής λίρας έχουν πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο τις κινήσεις ρευστοποίησης κερδών με αποτέλεσμα να τηρείται λίστα αναμονής στους εν δυνάμει πωλητές, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού προς την ΤτΕ.

Η δυνατότητα αγοράς ή πώλησης χρυσών λιρών δίνεται μέσα από δύο κανάλια και συγκεκριμένα από την ΤτΕ και την Τράπεζα Πειραιώς, που διατηρεί τα δικά της αποθέματα και είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα στη χώρα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας.

Ο χρυσός

Ο χρυσός αφήνει πίσω του μια εντυπωσιακή χρονιά, με άνοδο κοντά στο 60% και δεκάδες νέα ιστορικά υψηλά.

Η αβεβαιότητα σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο, η αδυναμία του δολαρίου και το περιβάλλον χαμηλότερων πραγματικών επιτοκίων λειτούργησαν καταλυτικά.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν, όπως αναφέρει στον ΟΤ ο Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ, Συμεών Μαυρουδής (και θα συνεχίσουν να παίζουν) οι αγορές bullion των κεντρικών τραπεζών και οι συν αυτώ εισροές στα αντίστοιχα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Το 2026 ξεκινά με λιγότερη ορατότητα και περισσότερα ερωτήματα. Το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά, για ήπια ανάπτυξη και περιορισμένη νομισματική χαλάρωση μεταφράζεται σε διαπραγμάτευση του πολύτιμου μετάλλου εντός στενού εύρους, μεταξύ 4000-4500 δολαρίων ανά ουγγιά.

Κι όσο επιβεβαιώνεται το επενδυτικό αφήγημα υπέρ μιας θωράκισης της παγκόσμιας οικονομίας από γεωστρατηγικές κρίσεις και δασμολογική πολιτική, τόσο ο χρυσός θα «χάνει» τη λάμψη του.

Αντίθετα, εφόσον προεξοφληθεί επιβράδυνση της οικονομίας και αποτυχία της Fed να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις, θα επέλθει αναζωπύρωση της ζήτησης για το χρυσάφι, με επόμενο στόχο το «μυθικό» επίπεδο των 5000 δολαρίων.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο βίαιης διόρθωσης της τιμής του φαίνεται μακρινό σενάριο, τουλάχιστον με την υφιστάμενη εικόνα.

Πηγή: ot.gr