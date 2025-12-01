Αν και το 2025 ξεκίνησε με ούριους ανέμους για το bitcoin ωστόσο στη μάχη όχι μόνο των επιδόσεων αλλά και της εμπιστοσύνης ο χρυσός παίρνει τα ηνία αυτή τη χρονιά.

Το Bitcoin μέσα στη χρονιά ξεπέρασε τα 125.000 δολάρια καθώς οι επενδυτές στράφηκαν στο δημοφιλές κρυπτονόμισμα εν μέσω ενθουσιασμού για την ευνοϊκή στάση της κυβέρνησης Τραμπ στη βιομηχανία crypto.

Σήμερα το Bitcoin βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, κάτω από τα 86.000 δολάρια με τους αναλυτές να εστιάζουν τα 80.000 δολάρια για το επόμενο βασικό επίπεδο στήριξης καθώς οι επενδυτές ξεκινάνε τον τελευταίο μήνα της χρονιάς αποεπενδύοντας από περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου.

Στον αντίποδα ο χρυσός διαγράφει μια λαμπρή πορεία το 2025. Το πολύτιμο μέταλλο ξεπέρασε τα 1.000 δολάρια την ουγγιά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, τα 2.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα 3.000 δολάρια όταν τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών έπληξαν τις παγκόσμιες αγορές τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street αναμένουν ότι ο χρυσός θα συνεχίσει την ανοδική πορεία του και το 2026.

Χρυσός Vs Bitcoin

Από την κυκλοφορία των spot ETFs bitcoin στις αρχές του 2024, που θεωρήθηκε ένα κομβικό σημείο για την αγορά της κρυπτογράφησης πολλοί ανέμεναν ότι το bitcoin θα καταγράψει μια ισχυρή και διαρκή ανοδική. Ωστόσο δύο χρόνια αργότερα ο χρυσός έχει σημειώσει πολύ καλύτερη απόδοση, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το εάν το bitcoin είναι πραγματικά έτοιμο να ανταγωνιστεί τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου.

Το bitcoin έχει υποχωρήσει περίπου 12% από την κυκλοφορία των ETF τον Ιανουάριο του 2024, ο χρυσός έχει αυξηθεί κατά 58% την ίδια περίοδο.

Ο Μάρκ Κόνορς, ιδρυτή και επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της συμβουλευτικής εταιρείας επενδύσεων bitcoin Risk Dimensions και πρώην παγκόσμιο επικεφαλής συμβουλευτικής κινδύνου στην Credit Suisse εξηγεί στο coindesk «Το Bitcoin είναι ακόμα πολύ νέο. Οι αγοραστές που έχουν σημασία κεντρικές τράπεζες, κρατικά επενδυτικά ταμεία, μεγάλοι διανομείς περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να προτιμούν τον χρυσό».

Ο λόγος δεν είναι μόνο η αστάθεια ή η κανονιστική αβεβαιότητα, αν και αυτά παίζουν ρόλο. Σύμφωνα με τον Κόνορς το βαθύτερο ζήτημα είναι οι υποδομές και το ιστορικό προηγούμενο. Ο χρυσός έχει αιώνες εμπιστοσύνης και έχει καθιερώσει οικονομικά κανάλια πίσω του. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν λογαριασμού χρυσού. Ο χρυσός χρησιμοποιείται στο εμπόριο. Το Bitcoin, αντίθετα, εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αυτού του συστήματος.

«Μερικά από αυτά τα ιδρύματα δεν έχουν καλέσει ακριβώς την Unchained και δεν έχουν πει: Μπορώ να αποκτήσω ένα πορτοφόλι;» αναφέρει και προσθέτει «Απλώς δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί».

Ο χρυσός και οι κεντρικές τράπεζες

Το αντίθετο μεγάλες κεντρικές τράπεζες, όπως η ΕΚΤ και η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έχουν την ανάπτυξη ψηφιακών εκδόσεων του ευρώ και του γιουάν, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να ανταγωνιστούν αυτά τα νέα ψηφιακά νομίσματα, όπως είναι το stablecoin.

Επιπλέον οι χώρες μέλη της ομάδας BRICS – συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας – έχουν επιταχύνει τη συσσώρευση χρυσού στα αποθέματά τους, καθώς θέλουν να διαφοροποιηθούν από το δολάριο. Επιπλέον έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τον χρυσό για την εκκαθάριση συναλλαγών πετρελαίου.

Το bitcoin παρά τον σχεδιασμό του ως αποκεντρωμένου, χωρίς σύνορα νομίσματος, δεν χρησιμοποιείται για διεθνείς διακανονισμούς σε μεγάλη κλίμακα.

«Υπάρχει μια εμπορική συνιστώσα στον χρυσό που φέρνει πραγματική ζήτηση» εξηγεί ο Κόνορς. «Το Bitcoin δεν το έχει ακόμα».

Η ρευστότητα

To χάσμα στις αποδόσεις χρυσού – bitcoin δεν οφείλεται μόνο στην αλλαγή κλίματος. Κατά τον Κόνορς καταγράφεται μια ευρύτερη συμπίεση ρευστότητας που οφείλεται στη δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ.

«Όταν το Υπουργείο Οικονομικών δεν δαπανά, υπάρχουν λιγότερα χρήματα στο σύστημα» σημειώνει. «Και το bitcoin είναι υπερευαίσθητο στη ρευστότητα λόγω της δομής μόχλευσής του, ειδικά στην Ασία».

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, ο ισολογισμός του υπουργείου Οικονομικών αυξήθηκε από περίπου 600 δισ. δολάρια σε σχεδόν 1 τρισ. δολάρια. Με τις δαπάνες να έχουν παγώσει, η ρευστότητα στέρεψε τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις κρυπτογραφικές αγορές. Αλλά το bitcoin ένιωσε τον πόνο πιο έντονα.

«Βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο» εξηγεί ο Κόνορς. «Όταν οι ΗΠΑ σταματούν τις δαπάνες, αυτό επηρεάζει τις ροές κεφαλαίων παγκοσμίως».

Ο διαχρονικά έμπιστος χρυσός

Ο ίδιος βλέπει ενδείξεις ότι η ρευστότητα θα μπορούσε να επιστρέψει στην αγορά, ειδικά αν η αμερικανική κυβέρνηση αρχίσει να εκδίδει περισσότερα κρατικά ομόλογα για να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα. Πιστεύει επίσης ότι καθώς η εμπιστοσύνη στα νομίσματα fiat εξασθενεί, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές, η ελκυστικότητα του bitcoin ως ουδέτερου περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το bitcoin δεν θα αντικαταστήσει το χρυσό στο άμεσο μέλλον. Η σύγκριση, είπε, μπορεί να είναι χρήσιμη ως σημείο αναφοράς, αλλά δεν αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τράπεζες κατανέμουν πραγματικά το κεφάλαιο.

«Δεν ρίχνουν κέρμα για να επιλέξουν μεταξύ χρυσού και bitcoin» τονίζει «Επιλέγουν αυτό που ταιριάζει στις εντολές τους. Και ο χρυσός ταιριάζει το bitcoin όχι ακόμα».

Όχι επειδή η τεχνολογία δεν λειτουργεί, αλλά επειδή η εμπιστοσύνη και η συνήθεια χρειάζονται χρόνο για να χτιστούν, καταλήγει.

Πηγή: ot.gr