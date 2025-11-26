Την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για το 2026 αύξησε η Deutsche Bank, στα 4.450 δολάρια η ουγγιά από 4.000 δολάρια την Τετάρτη, επικαλούμενη τη σταθεροποίηση των ροών των επενδυτών και τη συνεχή ζήτηση του πολύτιμου μετάλλου από τις κεντρικές τράπεζες.

Η τράπεζα αναμένει τώρα ένα εύρος τιμών 3.950-4.950 δολαρίων το επόμενο έτος, με το ανώτατο όριο περίπου 14% πάνω από την τρέχουσα τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού COMEX του Δεκεμβρίου 2026.

Η Deutsche Bank τόνισε αυτό που χαρακτήρισε «θετική διαρθρωτική εικόνα», σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις σε ETF (αγορές από κεντρικές τράπεζες) απορροφούσαν ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς, αφήνοντας λιγότερα για την αγορά κοσμημάτων, ενώ η συνολική ζήτηση συνεχίζει να ξεπερνά την προσφορά, σύμφωνα με το Reuters.

Η τράπεζα προέβλεψε επίσης ότι οι ροές των ETF θα βοηθήσουν στη διατήρηση ενός κατώτατου ορίου τιμών τον επόμενο χρόνο, «υποδηλώνοντας ότι η υποστήριξη των 3.900 δολαρίων/ουγγιά θα διατηρηθεί».

Ο χρυσός θα συμπαρασύρει και άλλα πολύτιμα μέταλλα

Πρόσθεσε ότι τα χρόνια υποπροσφοράς σε ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο θα βελτιώσουν την ευαισθησία τους στην ισχύ του χρυσού, με τα αυξημένα επιτόκια μίσθωσης να σηματοδοτούν τη συνεχιζόμενη στενότητα στην αγορά.

Η τράπεζα διατήρησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για το 2027 στα 5.150 δολάρια, λέγοντας ότι «επικαλύπτεται η αβεβαιότητα» μεταξύ των σεναρίων της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αυξημένης επίσημης ζήτησης.