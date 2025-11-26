Την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για το 2026 αύξησε η Deutsche Bank, στα 4.450 δολάρια η ουγγιά από 4.000 δολάρια την Τετάρτη, επικαλούμενη τη σταθεροποίηση των ροών των επενδυτών και τη συνεχή ζήτηση του πολύτιμου μετάλλου από τις κεντρικές τράπεζες.
Η τράπεζα αναμένει τώρα ένα εύρος τιμών 3.950-4.950 δολαρίων το επόμενο έτος, με το ανώτατο όριο περίπου 14% πάνω από την τρέχουσα τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού COMEX του Δεκεμβρίου 2026.
Η Deutsche Bank τόνισε αυτό που χαρακτήρισε «θετική διαρθρωτική εικόνα», σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις σε ETF (αγορές από κεντρικές τράπεζες) απορροφούσαν ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς, αφήνοντας λιγότερα για την αγορά κοσμημάτων, ενώ η συνολική ζήτηση συνεχίζει να ξεπερνά την προσφορά, σύμφωνα με το Reuters.
Η τράπεζα προέβλεψε επίσης ότι οι ροές των ETF θα βοηθήσουν στη διατήρηση ενός κατώτατου ορίου τιμών τον επόμενο χρόνο, «υποδηλώνοντας ότι η υποστήριξη των 3.900 δολαρίων/ουγγιά θα διατηρηθεί».
Ο χρυσός θα συμπαρασύρει και άλλα πολύτιμα μέταλλα
Πρόσθεσε ότι τα χρόνια υποπροσφοράς σε ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο θα βελτιώσουν την ευαισθησία τους στην ισχύ του χρυσού, με τα αυξημένα επιτόκια μίσθωσης να σηματοδοτούν τη συνεχιζόμενη στενότητα στην αγορά.
Η τράπεζα διατήρησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για το 2027 στα 5.150 δολάρια, λέγοντας ότι «επικαλύπτεται η αβεβαιότητα» μεταξύ των σεναρίων της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αυξημένης επίσημης ζήτησης.
Οι βασικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη θετική συσχέτιση του χρυσού με τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, την πιθανότητα μικρότερης χαλάρωσης της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από ό,τι αναμένουν οι αγορές το 2026 και την πιθανότητα οι διαχειριστές των αποθεματικών να επιβραδύνουν τις αγορές τους, προειδοποίησε η Deutsche Bank.
Πολλοί στην Wall Street εκτιμούν ότι το πολύτιμο μέταλλο έχει μπροστά του λαμπρή πορεία για να κατακτήσει το ορόσημο των 5.000 δολαρίων η ουγγιά. Οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS σε έκθεσή τους προβλέπουν ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει σε ένα νέο ιστορικό υψηλό των 5.000 δολαρίων κάποια στιγμή το 2026 ή το 2027.
Η JP Morgan Private Bank προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού θα ξεπεράσουν τα 5.000 δολάρια μέχρι το 2026 και θα φτάσουν τα 5.200-5.300 δολάρια. Ο Όμιλος Goldman Sachs διατηρεί μια παρόμοια αισιόδοξη προοπτική, προβλέποντας ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 4.900 δολάρια μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 2026.
Οι τιμές spot του χρυσού αυξήθηκαν κατά 59% φέτος, οδεύοντας προς το μεγαλύτερο ετήσιο κέρδος τους από το 1979. Οι ράβδοι χρυσού έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων ανά ουγγιά troy στις 20 Οκτωβρίου.
Πηγή: ot.gr