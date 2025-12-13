Ο αντικυκλώνας παραμένει πάνω από τη χώρα μας εμποδίζοντας την αλλαγή των καιρικών φαινόμενων. Μάλιστα, ο κ. Γιώργος Τσατραφύλλιας τον χαρακτήρισε σκληρό καρύδι.

Ο μετεωρολόγος επεσήμανε ότι ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες των Χριστουγέννω με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας…»

Καλό μεσημέρι!

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε Θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες. Αναφορικά για τον καιρό των Χριστουγέννων πολλά έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πάνω από την περιοχή μας και εμποδίζει τον σχηματισμό νεφών δεν δείχνει να καταρρέει εύκολα και ολοκληρωτικά.

Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας (20/12) βέβαια εμφανίζει κάποια σημάδια υποχώρησης και εκεί δεν αποκλείεται να έρθουν κάποιες βροχές.

Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιά σημαντική μεταβολή του καιρού (κρύα-χιόνια) η οποία θα επηρεάσει την εορταστική εβδομάδα των Χριστουγέννων (24-31/12)

Το αντίθετο! Ο αντικυκλώνας εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης τις ημέρες αυτές με αποτέλεσμα οι πιθανότητες για ήπιο καιρό να είναι περισσότερες..»