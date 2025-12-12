Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου στο Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της Μόσχας, ενώ πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι η εγκατάσταση έχει αναστείλει την παραγωγή.

Η Ουκρανία και η Ρωσία χτυπούν εδώ και μήνες η μία τις ενεργειακές υποδομές της άλλης, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αρχίσει εντατικά χτυπήματα και εναντίον εμπορικών πλοίων, αλλά και πλοίων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στην Μαύρη Θάλασσα και πλέον και στην Κασπία.

Το διυλιστήριο επεξεργάζεται έως και 300.000 βαρέλια τη μέρα

«Μονάδες των Δυνάμεων Άμυνας της Ουκρανίας έπληξαν εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου Slavneft-YANOS στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού σε ανάρτηση στο Facebook. Όπως ανέφερε: «Καταγράφηκαν εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του στόχου. Η έκταση της ζημιάς βρίσκεται υπό εκτίμηση».

Πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές σε μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας και σε ράμπα φόρτωσης του διυλιστηρίου, του τέταρτου μεγαλύτερου στη Ρωσία. Το Slavneft-YANOS, το οποίο βρίσκεται περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, ή 15 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

💥 Ukrainian drones attacked the “Slavneft-YANOS” oil refinery in Yaroslavl overnight. The refinery is one of Russia’s largest, processing around 15 million tonnes of crude oil per year and supplying fuel to both civilian markets and the Russian military-industrial complex.… pic.twitter.com/bmr3pmN9u0 — Shaun Pinner (@olddog100ua) December 12, 2025

Η κατεστραμμένη μονάδα επεξεργασίας CDU-4 αντιστοιχεί σε περίπου το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγικής ικανότητας του διυλιστηρίου. Πέρυσι, το διυλιστήριο παρήγαγε 2,6 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 4,7 εκατομμύρια τόνους μαζούτ, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας.