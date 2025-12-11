Έναν καθημερινό εφιάλτη βιώνουν οι άμαχοι στο ανατολικό Κονγκό, σε έναν πόλεμο που μαίνεται για δεκαετίες, με ένα όπλο που αφήνει οικογένειες συντετριμμένες και κοινότητες κατεστραμμένες. Πρόκειται για τη σεξουαλική βία.

Η 17χρονη Σαλίμα ζει μέσα στον φόβο, στοιχειωμένη από τους οκτώ μήνες σεξουαλικής βίας που υπέστη από τους αντάρτες του M23. Η ιστορία της είναι μόνο μία μέσα σε εκατοντάδες, καθώς οι ένοπλοι χρησιμοποιούν τον βιασμό για να τρομοκρατήσουν ολόκληρες κοινότητες, προκαλώντας ψυχολογικές και σωματικές βλάβες στους επιζώντες. Η σεξουαλική βία έχει εκτοξευτεί, με ένα παιδί να βιάζεται κάθε 30 λεπτά στην περιοχή, σύμφωνα με τη UNICEF, καθιστώντας την μία από τις πιο φρικτές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Πόλεμος τρόμου: Οι αντάρτες M23 και ο πόλεμος κατά γυναικών και παιδιών

Οι αντάρτες του κινήματος M23, με την υποστήριξη της Ρουάντα, χρησιμοποιούν συστηματικά τη σεξουαλική βία στον αγώνα τους για να αποσταθεροποιήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Από μαζικούς βιασμούς μέχρι την υποχρεωτική κατάταξη παιδιών, οι αντάρτες αφήνουν πίσω τους καταστροφή.

Το Reuters μίλησε με 46 γυναίκες και κορίτσια που υπήρξαν θύματα επαναλαμβανόμενης κακοποίησης από αντάρτες και στρατιωτικούς δυνάμεις του Κονγκό. Πολλές από αυτές υπέστησαν καθημερινούς βιασμούς, συχνά και πολλές φορές την ημέρα. Για κάποιες, όπως η Σίμον, η βία άφησε μόνιμες, ζωτικές βλάβες.

Η προειδοποίηση του γιατρού: Η κρίση του Κονγκό είναι «πιο φρικτή από ποτέ»

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης γυναικολόγος Ντενίς Μουκβέτζ, ο οποίος έχει περάσει δεκαετίες θεραπεύοντας επιζώντες σεξουαλικής βίας, δηλώνει πως το Κονγκό ζει τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία του. Η αύξηση των ανήλικων θυμάτων είναι τρομακτική.

Πάνω από το 30% των θυμάτων βιασμού που θεραπεύονται στο νοσοκομείο Panzi είναι κορίτσια ηλικίας 12 έως 17 ετών. Το νοσοκομείο του, το οποίο έχει θεραπεύσει πάνω από 80.000 επιζήσαντες, παραμένει ζωτικής σημασίας σε μια χώρα όπου η σεξουαλική βία έχει γίνει στρατηγική πολέμου, στοχεύοντας όχι μόνο τα άτομα, αλλά ολόκληρες κοινότητες.

Συζητήσεις για ειρήνη vs. πραγματικότητα: Τα ανεξιχνίαστα ζητήματα της κρίσης στο Κονγκό

Ενώ οι διεθνείς ηγέτες, όπως ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλωσόρισαν τη συμφωνία ειρήνης που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον, ως ένα βήμα προς την παύση της βίας, η κατάσταση επί του εδάφους λέει μια διαφορετική ιστορία.

Οι αντάρτες του M23 συνεχίζουν να προχωρούν, καταλαμβάνοντας στρατηγικές περιοχές, όπως η πόλη Γκόμα. Η συνεχής βία και η σεξουαλική κακοποίηση, σε συνδυασμό με αποτυχημένες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αναδεικνύουν τη διαφορά μεταξύ πολιτικών υποσχέσεων και της σκληρής πραγματικότητας που ζουν οι γυναίκες και τα παιδιά του Κονγκό.

Οι αόρατοι επιζώντες: Βιασμός, στίγμα και η πάλη για επιβίωση

Οι επιζήσασες, όπως η Σαλίμα, συχνά υποφέρουν σιωπηλά. Σε μια χώρα όπου το κοινωνικό στίγμα γύρω από τη σεξουαλική βία είναι έντονο, πολλά θύματα φοβούνται να μιλήσουν. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν απειλές από ένοπλες ομάδες όπως η M23, που προσπαθούν να φιμώσουν εκείνους που καταγράφουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Ο κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί το μέγεθος της τραγωδίας, αλλά για εκείνους που τη βιώνουν, η διαδικασία ίασης παραμένει μια μακρινή ελπίδα.

Η πάλη για δικαιοσύνη και η δυσκολία της ανάρρωσης

Παρά τον πόνο και την απώλεια, οι επιζήσασες αγωνίζονται για δικαιοσύνη, αναγνώριση και πρόσβαση στην ιατρική και ψυχολογική φροντίδα, που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονται. Ωστόσο, με την κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια ναωπερικόπτεται δραματικά, μετά και τις σχετικές αποφάσεις Τραμπ και τα τοπικά νοσοκομεία να είναι υπερφορτωμένα, πολλές παραμένουν χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Καθώς η διεθνής προσοχή μετατοπίζεται, η ανάγκη των θυμάτων για προστασία και δικαιοσύνη παραμένει επείγουσα.

Ο κόσμος παρακολουθεί καθώς το Κονγκό βιώνει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις του 21ου αιώνα. Η σεξουαλική βία παραμένει ένα ισχυρό όπλο πολέμου, που χρησιμοποιείται από όλες τις πλευρές της σύγκρουσης, καταστρέφοντας μια γενιά γυναικών και παιδιών. Η ελπίδα για ειρήνη και ίαση φαίνεται να σβήνει, καθώς η Σαλίμα, η Σίμον και αμέτρητα άλλα θύματα αγωνίζονται για τις ζωές τους και την αξιοπρέπειά τους μέσα σε έναν πόλεμο που δεν φαίνεται να τελειώνει.