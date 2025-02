«Ημέρες μαζικών ταφών» ζει το τελευταίο διάστημα η πόλη Γκόμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που σπαράσσεται εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια από εμφύλιο πόλεμο, όπως περιέγραψε την κατάσταση αξιωματούχος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις μάχες μεταξύ μιας ανταρτικής ομάδας και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, εκτιμά ο ΟΗΕ.

«Αυτό το ποσοστό πιθανότατα θα αυξηθεί», εκτίμησε η Βίβιαν φαν ντε Περ, αναπληρωτής επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, στους New York Times, την ώρα που περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

Οικογένειες και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις αγωνίζονται για να θάψουν τους νεκρούς, τα σώματα των οποίων έχουν αποθηκευτεί προσωρεινά σε υπερκορεσμένα νεκροτομεία σε όλη την πόλη των δύο εκατομμυρίων. Εδώ και μέρες, εργάτες με μηχανήματα εκσκαφής ανοίγουν μεγάλα χαρακώματα για μαζικούς ενταφιασμούς.

Προηγούμενος απολογισμός των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο για 900 νεκρούς.

Η M23, μια ομάδα ανταρτών που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, χρηματοδοτείται από τη Ρουάντα, ξεκίνησε την προέλασή της στη Γκόμα στις 26 Ιανουαρίου και κατέλαβε πλήρως την πόλη σε τέσσερις ημέρες. Αν και οι περισσότερες μάχες έχουν σταματήσει, η πτώση της Γκόμα έχει εγείρει φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο μεταξύ του Κονγκό, της Ρουάντα και των αντίστοιχων συμμάχων τους.

Το αντικυβερνητικό ένοπλο κίνημα και ο στρατός της Ρουάντας εξαπέλυσαν χθες Τετάρτη νέα επίθεση στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, όπου κυρίευσαν ήδη την Γκόμα, την πόλη του ενός εκατομμυρίου κατοίκων κι άλλων τόσων εκτοπισμένων, έπειτα από πολυήμερες άγριες μάχες.

Αφού οι μαχητές του κατέλαβαν την περασμένη εβδομάδα την πρωτεύουσα της επαρχίας του Βόρειου Κίβου, το M23 κήρυξε αυτή την εβδομάδα μονομερώς ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, που υποτίθεται ότι τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη. Οι αντάρτες πρόσθεσαν πως δεν είχαν «καμία πρόθεση να πάρουν τον έλεγχο της Μπουκάβου ή άλλων κοινοτήτων».

Όμως, τα ξημερώματα της Τετάρτης, Μ23 και στρατιώτες της Ρουάντας άρχισαν σφοδρές μάχες με τις ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό στη γειτονική επαρχία Νότιο Κίβου. Σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας και σε οργανώσεις και οργανισμούς που επιτελούν ανθρωπιστικό έργο, κατέλαβαν αστραπιαία την πόλη Νιαμπίμπουε, όπου βρίσκονται ορυχεία και μεταλλεία, κάπου 100 χιλιόμετρα από την Μπουκάβου και 70 χιλιόμετρα από το επαρχιακό αεροδρόμιο.

A mass burial of some 2,000 bodies took place in Goma, DR Congo, in the wake of the M23 rebels’ capture of the regional capital last week. At least 2,900 people were killed and almost 3,000 injured in the days of fighting leading up to Goma’s capture, according to the UN. pic.twitter.com/Nob7EOSXqv

— red. (@redstreamnet) February 6, 2025