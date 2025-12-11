Πολύ περισσότερα από πίτσα και ζυμαρικά, την ιταλική κουζίνα διατρέχουν παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, κάτι που αναγνώρισε η UNESCO στην απόφασή της να την αναγνωρίσει ως ένα ζωντανό και πλούσιο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Μια διάκριση που ενισχύει τον τουρισμό

Η Ιταλία ελπίζει ότι η αναγνώριση της κουζίνας της θα φέρει αύξηση στην τουριστική κίνηση, κατά τουλάχιστον 8%, τα επόμενα δύο χρόνια, προσφέροντας επιπλέον 18 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Με την απόφαση αυτή της UNESCO να εντάξει την Ιταλική Κουζίνα στον Παγκόσμιο Χάρτη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η γείτονα χώρα εντάσσεται σε μια παγκόσμια ομάδα παραδόσεων που περιλαμβάνει τη γαλλική γαστρονομία, το μεξικάνικο φαγητό και την ιαπωνική κουζίνα Washoku.

Η Πολιτιστική Σημασία της Ιταλικής Κουζίνας

Από το οσομπούκο της Λομβαρδίας μέχρι τα ορεκκιέτες της Απουλίας, η Ιταλική Κουζίνα αποτελεί ένα μικρόκοσμο διάφορων πολιτισμών και παραδόσεων, που ενώνουν τη χώρα, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να εκφράζει την περηφάνια της για τη διάκριση, τονίζοντας ότι αυτή η αναγνώριση προστατεύει τα ιταλικά προϊόντα από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό.