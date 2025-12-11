Η γαλλική φίρμα δεν αποκλείει την αναβίωση της RenaultSport αυτή την φορά με λίγο διαφορετική υπόσταση όπως άλλωστε επιβάλλει η στροφή της φίρμας προς υβριδικές και ηλεκτρικές τεχνολογίες.

Όπως σημειώνει στέλεχος της Renault, υπάρχουν «άπειρες δυνατότητες με την ηλεκτρική τεχνολογία» και το σκεπτικό υψηλή ισχύς-μειωμένες εκπομπές ρύπων θα μπορούσε κάλλιστα να εκφραστεί και με υβριδική τεχνολογία και μια RS έκδοση του Clio.

«Προς το παρόν δεν έχουμε RS ωστόσο αν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον μπορούμε να το εξετάσουμε. Θα περιμένουμε ένα διάστημα και μετά θα τεθεί προς συζήτηση. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε την τεχνογνωσία να δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο. Έχουμε κινητήρες με υβριδική τεχνολογία οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τον συνδυασμό υψηλής ισχύος- χαμηλών εκπομπών ρύπων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό εν όψει των νέων προκλήσεων στον τομέα των περιβαλλοντικών προδιαγραφών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Bruno Vanel επικεφαλής πωλήσεων της γαλλικής φίρμας.

Εν είδει υπενθύμισης το τελευταίο Clio RS αξιοποιούσε turbo κινητήρα 1,6 λίτρων με ισχύ 200 ή 220 ίππων στην έκδοση Trophy. Επίσης το Clio RS ήταν από τα πρώτα μοντέλα που χρησιμοποίησαν αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη δικαιώνοντας την φήμη της γαλλικής φίρμας και της RenaultSport ως μίας ένα από τα brands με τα πλέον ενδιαφέροντα hot-hatch.

Επ΄αυτού το στέλεχος της Renault σημείωσε ότι με τις τρέχουσες συγκυρίες «γίνεται ολοένα και δυσκολότερη η πώληση hot-hatch». Παρ΄όλα αυτά όπως τόνισε «δεν υπάρχουν προκαταλήψεις σε σχέση με την κατεύθυνση της Renault», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα διακριτικά RS θα μπορούσαν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν και σε αμιγώς ηλεκτρικά Renault.

«Η Alpine μας βοήθησε να εξελίξουμε ένα μοντέλο όπως το R5 Turbo 3E. Υπάρχουν απεριόριστες ευκαιρίες με τα ηλεκτρικά κατ΄επέκταση το εξετάζουμε», κατέληξε.