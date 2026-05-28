Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Πελοποννήσου μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Η νόσος επιβεβαιώθηκε έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους, ενώ άμεσα τέθηκαν σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς.

Θανατώθηκαν 106 ζώα

Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προχώρησε η θανάτωση 106 ζώων της μονάδας, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της ασθένειας σε γειτονικά κοπάδια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης.

Ζώνη επιτήρησης 20 χιλιομέτρων

Ήδη έχει οριστεί ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από την εστία του κρούσματος. Στην περιοχή πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι και διαδικασίες ιχνηλάτησης, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό πιθανών νέων περιστατικών.

Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να περιορίσουν κάθε περιττή μετακίνηση ζώων.

Έκκληση προς τους κτηνοτρόφους

Η Περιφέρεια τονίζει ότι τα κοπάδια που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού πρέπει να τροφοδοτούνται αποκλειστικά εντός των εγκαταστάσεων, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς της νόσου.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση ακόμη ενός ύποπτου κρούσματος στην περιοχή της Γορτυνίας, με τα δείγματα να έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή