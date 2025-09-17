Η γαλλική φίρμα θα διευρύνει την χρήση των προσιτών μπαταριών LFP (λιθίου φωσφορικού σιδήρου) σε όλο το εύρος των ηλεκτρικών της μοντέλων στο πλαίσιο της προσπάθειας για την μείωση του κόστους αλλά και της τιμής των EV της.

«Πρέπει να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο με τους καλύτερους από τον ανταγωνισμό», δήλωσε, αναφερόμενος προφανώς στους Κινέζους, ο επικεφαλής του γαλλικού ομίλου, Francois Provost στο περιθώριο της αποκάλυψης του νέου Clio στην έκθεση του Μονάχου.

Εν είδει σημείωσης το 75% των ηλεκτρικών μοντέλων που διατίθενται στην Κίνα επωφελούνται από μπαταρίες LFP. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη διαμορφώνεται σε μόλις 10% με την κυρίαρχη χημική σύσταση για τις μπαταρίες που χρησιμοποιούνται από τα ηλεκτρικά οχήματα στη γηραιά ήπειρο να είναι οι ακριβότερες, NMC (Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου).

Σε κάθε περίπτωση τελευταία σηματοδοτείται μια αντίστοιχη στροφή και στην Ευρώπη με εταιρείες από τον όμιλο Stellantis και εσχάτως την VW έως την Volvo και την Mercedes να εντάσσουν πλέον μπαταρίες LFP στις επιλογές των μοντέλων τους.

«Αναλόγως με το μοντέλο, επιθυμούμε να προσφέρουμε μια προσιτή έκδοση αλλά και μια έκδοση επιδόσεων» συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Renault, Fabrice Cambolive με την αρχή για τα υφιστάμενα μοντέλα της γαλλικής φίρμας να γίνεται πιθανότατα από την ανανεωμένη εκδοχή του Megane E-Tech το οποίο αναμένεται το 2026. Με αντίστοιχης χημικής σύστασης μπαταρίες θα εφοδιάζεται και το νέο Twingo που αναμένεται ως το τέλος της χρονιάς αλλά και το «ισοδύναμο» της Dacia που θα προκύψει σε δεύτερο χρόνο.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της υπόσχεσης του επικεφαλής της Renault, εκτός από τις μπαταρίες LFP, το Megane E-Tech σχεδιάζεται να αποκτήσει και μια «hot» έκδοση ως μέρος της ανανέωσής του καθώς όπως σημειώνει ο επικεφαλής σχεδιασμού της Renault, Laurens Van der Acker, «θεωρούμε ότι έχει λείψει στον κόσμο ένα ηλεκτρικό hot-hatch».

Επιστρέφοντας στο ζήτημα μπαταρίες, επί του παρόντος το Megane E-Tech εφοδιάζεται με μπαταρίες NMC τις οποίες προμηθεύεται από την LG. Οι νέες μπαταρίες αναμένεται να προκύψουν τόσο από την LG όσο και από την CATL ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα στελεχών της Renault, η επιλογή μπαταριών LFP θα προστεθεί σταδιακά σε όλο το φάσμα ηλεκτρικών μοντέλων που εξελίχθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου Renaulution κάτι που σημαίνει ότι σταδιακά αντίστοιχες επιλογές θα αποκτήσουν επίσης τα Renault 5, 4 όσο και το νέο Scenic.