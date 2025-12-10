Οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες κατέληξαν σε συμφωνία κατά την οποία η Renault θα αναλάβει την κατασκευή δύο μικρών, ηλεκτρικών μοντέλων με αφετηρία την αρχιτεκτονική AmpR Small και με τα σήματα της Ford. H συμφωνία θα αποφέρει τους παραπάνω καρπούς από το 2028 ενώ να σημειωθεί ότι υπάρχει πρόβλεψη και για συνεργασία των δύο εταιρειών στην από κοινού εξέλιξη vans.

Εν είδει υπενθύμισης, η αρχιτεκτονική AmpR small αποτελεί τη βάση μοντέλων όπως τα Renault 5 και 4 καθώς και του νέου Nissan Micra και η συγκεκριμένη συμφωνία αναμένεται να επιτρέψει στους Γάλλους να ενισχύσουν την προσιτότητα των μοντέλων που βασίζονται σε αυτή χάρη στην αύξηση της παραγωγής που θα προκύψει από το deal αλλά και χάρη στο μοντέλο παραγωγής-εξέλιξης μοντέλων των Γάλλων.

Να σημειωθεί ότι τα δύο μοντέλα της Ford που θα προκύψουν από τη συνεργασία θα παράγονται στο εργοστάσιο της Renault-Ampere, ElectriCity στο Douai της βόρειας Γαλλίας ενώ η Ford θα αναλάβει φυσικά τον σχεδιασμό ενώ θα παρέμβει και στην οδηγικά χαρακτηριστικά τους βάζοντας τη δική της σφραγίδα.

«Είμαστε αφοσιωμένοι στην Ευρώπη και πιστεύουμε ότι η Renault έχει αποδείξει την ικανότητα της σε ό,τι αφορά την οικονομία κλίμακος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Ford, Jim Farley ενώ ο ομόλογός του στη Renault, Francois Provost τόνισε ότι: «αμφότεροι είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να προσφέρουμε υψηλή διαφοροποίηση στα προϊόντα μας».

Προς το παρόν η «μπλε οβάλ» φίρμα δεν αποκάλυψε περισσότερα στοιχεία για τα μοντέλα που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ωστόσο δεδομένα το ένα από αυτά θα είναι το Fiesta το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα. Για το δεύτερο το επικρατέστερο σενάριο είναι να πάρει την μορφή ενός μικρού μεγέθους SUV.

Ως υπενθύμιση η Ford έχει επίσης μια ενεργή συμφωνία για ηλεκτρικά οχήματα και vans με τον όμιλο VW η οποία όπως επεσήμανε o Jim Farley δεν θα επηρεαστεί από τη νέα συμφωνία.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Ford αξιοποιεί πλατφόρμα της VW (MEB) για τα Explorer και Capri που κατασκευάζονται στο εργοστάσιό της στην Κολωνία.

Σε ό,τι αφορά την εύλογη απορία γιατί δεν επέλεξε και πάλι τον όμιλο VW, επεκτείνοντας την σχετική συμφωνία όπως εξήγησε ο J. Farley «πραγματοποιήσαμε ενδελεχή έρευνα και η Renault αποτέλεσε την ενδεδειγμένη επιλογή για πάρα πολλούς λόγους, ωστόσο ο κύριος ήταν το κόστος».

Ο όμιλος Renault έχει προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές μειώνοντας τον χρόνο εξέλιξης νέων μοντέλων προς όφελος της μείωσης κόστους. Έτσι η εξέλιξη του R5 διήρκεσε 36 μήνες ενώ αυτή του νέου Twingo μόλις 21 μήνες.

Η πλευρά της Ford από την άλλη έχοντας «αποχαιρετήσει» το Fiesta από το 2023 και προσφάτως το Focus ενώ εν τω μεταξύ έχουν αποσυρθεί τα Mondeo, S-Max και Galaxy έχει πλέον «κενά» στην γκάμα της σε δημοφιλείς κατηγορίες στην Ευρώπη όπου οι πωλήσεις της έως τον Νοέμβριο παρέμειναν σταθερές στις 360.396 μονάδες εκπροσωπώντας μερίδιο αγοράς 3,4%.

Όπως επίσης σημείωσαν από κοινού οι J. Farley και F. Provost «η απειλή ανταγωνισμού που βλέπουμε από την Κίνα στην Ευρώπη είναι σημαντική και μας αναγκάζει όλους να δούμε πόσο αποδοτικά επενδύουμε το κεφάλαιο και πώς μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα μας πιο προσιτά»