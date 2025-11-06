Ακολουθώντας την ίδια λογική με τα Renault 5 και 4, το Twingo επιστρέφει αναγεννημένο ηλεκτρικά και αισθητικά για να πάρει θέση στην εξαιρετικά σημαντική βάση της ηλεκτρικής γκάμας της Renault με την φιλοδοξία να κερδίσει το νεανικό και όχι μόνο της μικρής EV κατηγορίας.

Εκτός από την μακρά ιστορία του που το καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμο ως όνομα και είδος, το Twingo μένοντας πιστό στο δόγμα της Renault που αφορά την αναβίωση μοντέλων του παρελθόντος, υιοθετεί την ίδια νέο-ρετρό αισθητική που του εξασφαλίζει μια πρωτόγνωρη οικειότητα (και) σε επίπεδο εικόνας.

Οικείο και παιχνιδιάρικο

Όπως και ο πρόγονός του, το νέο Twingo υιοθετεί μια σιλουέτα όπου αφθονούν οι καμπύλες ενώ οι εξαιρετικά κοντοί πρόβολοι μπροστά και πίσω σε συνδυασμό με τους ακροβολισμένους τροχούς εκτός από την αναφορά στο παρελθόν του εξασφαλίζουν και την μέγιστη δυνατή ευρυχωρία στο εσωτερικό.

Σε αντίθεση ωστόσο με το ιστορικό μοντέλο, για όλους τους προφανείς λόγους χρηστικότητας και ευκολία στην πρόσβαση, η νέα ενσάρκωσή του θα υιοθετήσει αποκλειστικά πεντάθυρο αμάξωμα ενώ στις λεπτομέρειες, εκτός από τα χαρακτηριστικά ελλειπτικά φωτιστικά σώματα μπροστά και πίσω, η άνω γρίλια δεν χρησιμεύει πλέον για την ψύξη κρίσιμων στοιχείων αλλά ως μια κρυφή είσοδος για την πλήρωση του υγρού υαλοκαθαριστήρων αφού κανείς ανοίξει με ειδικό εργαλείο το σχετικό πάνελ.

Στις λεπτομέρειες επίσης μπορεί να διακρίνει κανείς την αφθονία πλαστικού στους προφυλακτήρες και περιμετρικά του αμαξώματος προκειμένου να αποφεύγονται οι συνήθεις μικροζημιές κατά την πλοήγηση σε αστικούς λαβυρίνθους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή των σχεδιαστών της Renault να περιβάλλουν το κάθετο πίσω παρμπρίζ με άφθονη ποσότητα πλαστικού δίνοντας μια sci-fi όσο και παιχνιδιάρικη διάσταση στο σύνολο.

Την ίδια ακριβώς παιγνιώδη διάθεση αποτυπώνουν και ορισμένα στοιχεία του εσωτερικού όπως οι σταυρόσχημοι αεραγωγοί καθώς και η λέξη Twingo στο ταμπλό η γραμματοσειρά της οποίας είναι εμπνευσμένη από τα χειριστήρια του Playstation σύμφωνα με τον επικεφαλής σχεδιασμού της Renault, Laurens van den Acker.

Στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, οι υποψήφιοι αγοραστές του θα έχουν στη διάθεσή τους μια pop γκάμα χρωμάτων και αποχρώσεων συμπεριλαμβανομένων τριών νέων τις οποίες η Renault επιγράφει ως Mango Yellow, Absolute Green και Absolute Red οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την περίσταση του νέου μοντέλου. Αυτές θα μπορούν να συνδυαστούν εξ ορισμού με τροχούς διάστασης 16 ιντσών ή προαιρετικά με 18 ιντσών.

Χρηστικότητα και εξοπλισμός ανώτερης κατηγορίας

Στα ενδότερα, από τη βασική έκδοση το Twingo θα επωφελείται από ψηφιακό πίνακα οργάνων με εξαιρετικά ευκρινή γραφικά. Αυτός θα συνδυάζεται με infotainment 10,0 ιντσών το οποίο ενσωματώνει το διαισθητικής λειτουργίας OpenR link ενώ φυσικά standard θα είναι τα συστήματα Apple CarPlay και Android Auto.

Στις αρτιότερα εξοπλισμένες εκδόσεις αναμένεται να προσφέρονται ως μέρος του βασικού εξοπλισμού όλες οι δημοφιλείς εφαρμογές της Google από τα Google Maps έως το Google Assistant και απρόσκοπτη πρόσβαση σε 100+ apps μέσω του Google PlayStore. To παρών θα δίνει φυσικά και ο ψηφιακός βοηθός της Renault, Reno ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει φωνητικές εντολές και να αναζητήσει απαντήσεις με τη συνδρομή του ChatGPT.

Όπως συνηθίζει η Renault στα νεότερα ηλεκτρικά της, το Twingo θα διαθέτει μια πλήρη σουίτα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης μεταξύ των οποίων ρυθμιζόμενο cruise control και σύστημα ασφαλούς εξόδου, ένα μέρος των οποίων όμως ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει μέσω του διακόπτη My Safety Perso.

Αν και προφανώς προκειμένου να διατηρηθεί η τιμή σε χαμηλά επίπεδα η Renault έχει θα αξιοποιήσει στον θάλαμο επιβατών το είδος των υλικών που συναντάμε στην μικρή κατηγορία, η μείξη διαφόρων υφών, η επιλογή να αφήσει ορισμένα σημεία του εσωτερικού στο χρώμα του αμαξώματος και η αφθονία λεπτομερειών δημιουργούν μια εικόνα που υπερβαίνει τα συνήθη μέτρα της κατηγορίας. Στις λεπτομέρειες, τα ενδότερα προσφέρουν έξυπνους χώρους αποθήκευσης 19 λίτρων, βάση στήριξης smartphone καθώς και έξυπνες λύσεις και βάσεις στήριξης διάφορων αντικειμένων.

Σε επίπεδο πρακτικότητας αν και το μήκος των μόλις 3,79 μέτρων το κατατάσσει στην κατηγορία των city cars, το Twingo υπόσχεται ευρυχωρία επιπέδου supermini παρέχοντας μια σχετική άνεση ακόμα και στους ψηλότερους επιβάτες του πίσω καθίσματος το οποίο διαθέτει επίσης στηρίγματα Isofix κρυμμένα πίσω από φερμουάρ προκειμένου να είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμος όλος ο χώρος του πίσω καθίσματος.

Όπως και στο παρελθόν το πίσω κάθισμα εξακολουθεί επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα κύλισης κατά 17,0 εκατοστά, μια επιλογή που μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως χρηστική και ευέλικτη αναλόγως τις εκάστοτε ανάγκες. Με αυτό τον τρόπο η αρχική χωρητικότητα των 250 λίτρων του πορτ μπαγκάζ μπορεί να αυξηθεί σε 360 λίτρα, μέγεθος που συναντάμε ακόμα και σε αυτοκίνητα μικρομεσαίας κατηγορίας.

Ωφέλιμος χώρος 50 λίτρων παρεπιδημεί κάτω από το πάτωμα του πορτ μπαγκάζ ο οποίος είναι ιδανικός για την αποθήκευση καλωδίων ενώ η Renault έχει σχεδιάσει έξυπνα τον συγκεκριμένο χώρο ούτως ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτόν ακόμα και ο κύριος χώρος του πορτ μπαγκάζ είναι γεμάτος. Επίσης υπάρχει πάντα και η δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων, κίνηση η οποία αυξάνει τον ωφέλιμο όγκο σε 1.000 λίτρα, πλήρως αξιοποιήσιμο καθώς η γαλλική φίρμα έχει κάνει την επιλογή να μην βάλει εταζέρα και αντ’ αυτού να χρησιμοποιήσει φιμέ τζάμι στο πίσω παρμπρίζ.

Η χρυσή τομή αποδοτικότητας και κόστους

Όπως και τα R5 και 4, το Twingo έχει ως αφετηρία την πλατφόρμα AmpR Small την οποία όμως συνδυάζει με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρίες που προτεραιοποιούν την αποδοτικότητα και την μείωση του κόστους.

Έτσι τον ρόλο των μπαταριών αναλαμβάνουν συστοιχίες με χημική σύσταση LFP (λιθίου φωσφορικού σιδήρου) με χωρητικότητα 27,5 kWh οι οποίες υπόσχονται αυτονομία 263 χλμ. ούσες σε θέση να καλύψουν κάθε καθημερινή ανάγκη με το παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την φόρτιση, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με ισχύ έως 50 kW και να αναπληρώσει την ενέργεια έως το 80% σε μόλις μισή ώρα.

Κατ’ αντιστοιχία το ηλεκτρικό μοτέρ είναι compact και ελαφρύ αποδίδοντας 80 ίππους και 175 Nm ροπής, μεγέθη που συνδυαστικά και με το μέγεθος του Twingo εξασφαλίζουν τη δυνατότητα επιτάχυνσης από 0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα αλλά κυρίως αυτή της επιτάχυνσης από 0-50 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα.

Επίσης οι πλουσιότερες εκδόσεις επωφελούνται από paddles πίσω από το τιμόνι τα οποία παραμετροποιούν την παρεμβατικότητα του συστήματος ανάκτησης ενέργειας και προσφέρουν τη δυνατότητα οδήγησης με ένα πεντάλ, ιδιότητα ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τις αστικές μετακινήσεις πλην των όσων συνεπάγεται για τα επίπεδα αναπλήρωσης ενέργειας.

Σε σχέση με το Renault 5, αυτό που απουσιάζει είναι η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα η οποία για λόγους κόστους όσο και χώρου, έχει αντικατασταθεί με την απλούστερη διάταξη ενός ημιάκαμπτου άξονα με προέλευση το Captur. Παρ΄όλα αυτά το μικρό μέγεθος του Twingo εγγυάται την μέγιστη ευελιξία ενώ οι μηχανικοί της γαλλικής φίρμας υπόσχονται ένα οδηγικό προφίλ αντίστοιχο του μεγαλύτερου ηλεκτρικού μοντέλου τους.

Σε ό,τι αφορά την κρίσιμη παράμετρο του κόστους υπενθυμίζουμε ότι η Renault έχει ανακοινώσει κατά το πρόσφατο παρελθόν ότι το νέο Twingo θα διατεθεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ.

Δεδομένα πάντως θα προσφέρεται σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Evolution και Techno με την παραπάνω επιλογή κινητήρα ως μοναδική καθώς και με πλούσια στοιχεία εξοπλισμού τα οποία εκτός από τις ανωτέρω οθόνες, τη δυνατότητα κύλισης του πίσω καθίσματος θα περιλαμβάνουν, αισθητήρες στάθμευσης σύστημα cruise control, σύστημα διατήρησης της πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας και ανίχνευσης της κόπωσης του οδηγού ήδη από τη βασική έκδοση.