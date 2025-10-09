H γαλλική φίρμα δίνει στη δημοσιότητα τα πρώτα δείγματα γραφής από το νέο, ηλεκτρικό Renault Twingo ως έκδοσης παραγωγής, κλειδώνοντας παράλληλα την 6η Νοεμβρίου ως την ημέρα της πρεμιέρας του.

Ήδη η Renault έχει ενεργοποιήσει το R-Pass, το πρόγραμμα για την προπαραγγελία του Twingo σε επιλεγμένες χώρες δίνοντας σε όσους το επιλέξουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρώτοι το νέο μοντέλο χωρίς αναμονή. Το πρόγραμμα είναι ήδη σε ισχύ στην Ιταλία ενώ από τα μέσα Οκτωβρίου θα προστεθούν Βέλγιο, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία και Αγγλία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές να ακολουθούν.

Αυτό που σίγουρα μπορεί να διακρίνει κανείς από τις τμηματικές εικόνες είναι η πιστότητα στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε πριν δύο χρόνια και το οποίο, γνωρίζοντας ήδη τα R5 και R4, δεν προκαλεί έκπληξη αν και, όπως και τα παραπάνω δύο μοντέλα, αποτελεί μια ιδανική σχεδιαστικά υλοποίηση ενός αυτοκινήτου που υπήρξε κάποτε και πλέον επιστρέφει ως ηλεκτρικό, φροντίζοντας να εμπνεύσει ίσες δόσεις νοσταλγίας και σύγχρονης αισθητικής αρτιότητας με έμφαση στις χαριτωμένες καμπύλες.

Επίσης εκτός από τα teasers και το πρωτότυπο που προηγήθηκε η Renault είχε δώσει στη δημοσιότητα και εικόνες από το εσωτερικό του Twingo το οποίο αναμένεται εξίσου να επιβιώσει σχεδόν αυτούσιο στην έκδοση παραγωγής.

Πρόκειται για τον συνδυασμό δύο οθονών 10,1 και 7,0 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και το infotainment αντίστοιχα, με μια σειρά από στρογγυλούς διακόπτες για τις core λειτουργίες κάτω από το τελευταίο να φροντίζουν για την χρηστικότητα.

Αυτό που προέκυψε επίσης από τις πρώτες εικόνες του εσωτερικού είναι μια προσέγγιση με έμφαση στις καμπύλες φόρμες που απηχούν το εξωτερικό και η έμφαση σε υλικά και χρώματα που να ταιριάζουν με τον pop χαρακτήρα του μοντέλου. Ιδανικό συμπλήρωμα σε αυτά, μια σειρά από πρακτικές θήκες και αποθηκευτικούς χώρους για την φιλοξενία αντικειμένων προς όφελος της καθημερινής χρηστικότητας αλλά και ως μια απευθείας αναφορά στην πρώτη γενιά του Twingo.

Το ίδιο μοτίβο ακολουθεί και η δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων κατά 50/50 αλλά και κατά τη συγκεκριμένη διαμόρφωση να σχηματίζουν μια απολύτως επίπεδη επιφάνεια.

Αν και η Renault δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την τεχνολογική του υπόσταση αυτή θα προέλθει από την πλατφόρμα AmpR Small με την υπόσχεση ο συνδυασμός ηλεκτρικού μοτέρ-μπαταρίας να καθιστά το Twingo ένα από τα πλέον αποδοτικά μοντέλα στην κατηγορία του, εμφανίζοντας κατανάλωση ενέργειας μόλις 10 kWh/100 χλμ.

Αυτό που σίγουρα οφείλει να συγκρατήσει κανείς σε σχέση με το νέο Twingo είναι ότι η γαλλική φίρμα έχει επανειλημμένως τονίσει ότι θα διατεθεί σε τιμή κάτω των 20.000 ευρώ.