Ο καύσωνας έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του πριν καν μπει το καλοκαίρι. Μάλιστα, σε μερικές χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης οι θερμοκρασίες που επικρατούν είναι ιδιαίτερα υψηλές, προκαλώντας μέχρι και το θάνατο. Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγεται το γαλλικό Grand Slam, το Roland Garros, με τους αθλητές να καλούνται να αντεπεξέλθουν υπό αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ώστε να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να φτάσουν τον επιθυμητό τους στόχο.

Ειδικότερα, η Γαλλία βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τον μήνα Μάϊο. Μάλιστα, ο υδράργυρος στο Παρίσι έφτασε μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καυτός ήλιος επηρεάζει αισθητά τη χωμάτινη επιφάνεια των γηπέδων του γαλλικού Grand Slam ήδη από τις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης.

Αν και οι συνθήκες δεν παραπέμπουν στην αποπνικτική ζέστη που αντιμετωπίζουν συχνά οι αθλητές στο Australian Open κάθε Ιανουάριο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας, επηρεάζοντας τη διαχείριση ενέργειας και την επιλογή των χτυπημάτων μέσα στον αγώνα.

«Δεν μπορείς να ελέγξεις τον καιρό»

«Στο τένις είσαι συνηθισμένος σε τέτοιες αλλαγές» δήλωσε η Ελίνα Σβιτολίνα. «Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Ακόμη και στο ίδιο τουρνουά, αν παίξεις το πρωί ή το βράδυ, οι συνθήκες αλλάζουν εντελώς. Δεν μπορείς να ελέγξεις τον καιρό. Όταν κάνει τόση ζέστη, προσπαθείς να αντέξεις όχι μόνο απέναντι στην αντίπαλό σου αλλά και απέναντι στις συνθήκες», πρόσθεσε η ίδια.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Μπελίντα Μπέντσιτς, ανέφερε από την πλευρά της ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες ταιριάζουν ιδανικά στο παιχνίδι της. «Η μπάλα φεύγει πιο γρήγορα και εγώ αγαπώ τη ζέστη. Δεν μου αρέσει να παίζω όταν κάνει κρύο, υγρασία και αέρα», δήλωσε η Ελβετίδα. «Βέβαια, εγώ δεν παίζω αγώνες τεσσεράμισι ωρών όπως οι άνδρες. Τους συμπονώ πραγματικά. Όμως για το δικό μου παιχνίδι αυτές οι συνθήκες είναι ιδανικές», διευκρίνισε.

Η Ίγκα Σφιόντεκ, κάτοχος τεσσάρων τίτλων στο Roland Garros και ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, υποστήριξε ότι οι καιρικές συνθήκες διαφέρουν αισθητά από άλλες χρονιές και εκτίμησε ότι θα αλλάξουν ξανά όσο το τουρνουά πλησιάζει προς την τελική του φάση. «Συνήθως ο καιρός εδώ είναι τελείως διαφορετικός, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι οι συνθήκες θα αλλάξουν στο δεύτερο μέρος του τουρνουά» είπε η Πολωνή τενίστρια. «Νομίζω πως αυτή η διοργάνωση θα κριθεί από το ποιος θα καταφέρει να διαχειριστεί καλύτερα όλες αυτές τις διαφορετικές συνθήκες», επεσήμανε.

Εικόνες από τους αγώνες του Roland Garros