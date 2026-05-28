Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Αττικόν μετά τα δεκάδες κρούσματα νοροϊού που παρουσιάστηκαν σε ασθενείς, στους συνοδούς τους αλλά και σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, 38 εκ των οποίων είναι γιατροί και νοσηλευτές και 15 ασθενείς και συνοδοί. Τα 10 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ συνεχίζεται η επιδημιολογική διερεύνηση.

Όπως αναφέρεται, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς, όπως απομόνωση ασθενών, απολυμάνσεις και απομάκρυνση εργαζομένων με ύποπτα συμπτώματα. Δεν κινδυνεύει κανείς ασθενής και ούτε χρειάσθηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλλουν ότι τα ράντζα που κατακλύζουν καθημερινά τους διαδρόμους σε συνδυασμό με τη μεγάλη υποστελέχωση, συνέβαλαν στην ραγδαία διασπορά του ιού. Γιατροί και νοσηλευτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η κατάσταση με τα ράντζα που επικρατεί μέσα στο νοσοκομείο θα επιδεινώσει την ενδονοσοκομειακή λοίμωξη

Παρά τη μεγάλη διασπορά και τις εκκλήσεις των εργαζομένων για λήψη πρόσθετων μέτρων, ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι ασθενείς που πλέον νοσούν και από τον νοροϊό νοσηλεύονται απομονωμένοι.

Το προσωπικό επισημαίνει ότι αν γίνει η εφημερία το ερχόμενο Σάββατο η διασπορά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.