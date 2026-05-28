Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών, όταν ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ την ώρα που επιχειρούσε να στρίψει προς την περιφερειακή Αιγάλεω.

Από τη σύγκρουση οι αστυνομικοί που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα συνάδελφοί τους και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.