Γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητά διευκρινίσεις για τον πρωτοφανή κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠαΣοΚ, Νικόλας Φαραντούρης.

Όπως επισημαίνει ο καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου «η χώρα μας βρίσκεται για πρώτη φορά, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενεργοποίησης διαδικασιών απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων, λόγω παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου».

Στη γραπτή ερώτησή του, ως μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Φαραντούρης καλεί την Κομισιόν να πάρει θέση και να απαντήσει συγκεκριμένα:

Αν έχει μελετήσει την πρόσφατη επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως.

Πώς αξιολογεί τις νομοθετικές τροποποιήσεις και τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Τι μέτρα προτίθεται να προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση για την άρση των σοβαρών ανησυχιών.

Σε δηλώσεις του από της Βρυξέλλες ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής μας πορείας, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει κοινοτικούς πόρους εξαιτίας των επιλογών της κυβέρνησης».

Συνέχισε δε καταλήγοντας πως «η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει άμεσα τις προσπάθειες συγκάλυψης σκανδάλων και την ευνοϊκή μεταχείριση υπουργών και βουλευτών από τη Δικαιοσύνη για να αποφευχθεί η απώλεια πολύτιμων ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για τους πολίτες και την ανάπτυξη της χώρας. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να πληρώσει το τίμημα της κυβερνητικής αυθαιρεσίας».