Ο Ολυμπιακός είχε απαντήσεις στις φορές που η ΑΕΚ αντιστάθηκε και εν μέσω αποθέωσης στο ΣΕΦ, επικράτησε 94-77 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος.

Ντόρσεϊ λαμπρός τον οδηγούσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες που συμμετείχαν στους δύο από τους τρεις συνολικά ευρωπαϊκούς τελικούς την τρέχουσα σεζόν (συν ο ΠΑΟΚ), ξεκίνησαν με όρεξη το ματς, η Ενωση ήθελε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ντόρσεϊ ήταν «καυτός» και μετά το 26-19 της πρώτης περιόδου, η συνέχεια ήταν πιο εύκολη με τους Πειραιώτες να πηγαίνουν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Δύο σερί τρίποντα του Πίτερς δύο λεπτά πριν το ημίχρονο, πήγαν τη διαφορά στο +15, τη μεγαλύτερη στο ματς, αλλά η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και με συνεχόμενους πόντους έριξε τη διαφορά και πήγε στην ανάπαυλα στο -8 (46-38).

Στην τρίτη περίοδο η ΑΕΚ βρήκε λύσεις από τον τρομερό ΡάιΚουαν Γκρέι, την ώρα που ο Ολυμπιακός όταν σοβάρευε έδειχνε πως το ματς εξαρτάται καθαρά από εκείνον. Είναι χαρακτηριστικό πως την ώρα που έγινε ντέρμπι, οι γηπεδούχοι έπαιξαν για λίγο σοβαρό μπασκετ και πήγαν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (71-54).

Το ματς είχε πάρει πια το δρόμο του, η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει μία ακόμα αντεπίθεση και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε δύο σημεία: στο τελικό αποτέλεσμα και στον τραυματισμό του Τάιλερ Ντόρσεϊ που έφυγε για τα αποδυτήρια με πρόβλημα στο γόνατο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 εν μέσω αποθέωσης, έκανε το 1-0 στη σειρά και θέλει ακόμα μία νίκη για να προκριθεί στους τελικούς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-19, 46-38, 71-57, 94-77