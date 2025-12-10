Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετατρέποντας παλιές εντάσεις για την ελευθερία του λόγου, την Ουκρανία και το μεταναστευτικό σε επίσημη πολιτική των ΗΠΑ, σχολιάζει το Axios.

Το πρόστιμο των 140 εκατ. δολαρίων που επέβαλε η ΕΕ στο X του Έλον Μασκ άναψε το φιτίλι μιας αντιπαράθεσης που η Ουάσιγκτον είχε ήδη δρομολογήσει — και την οποία πλέον κατοχυρώνει με ένα νέο Δόγμα Εθνικής Ασφάλειας που παρουσιάζει την Ευρώπη ως «γεωπολιτικό αντίπαλο».

Ο Τραμπ κατηγορεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι «καταστρέφουν τις χώρες τους», χαρακτηρίζοντάς τες «αποδυναμωμένες» και «σε παρακμή». Η σύγκρουση κορυφώνεται τη στιγμή που ΗΠΑ και Ευρωπαίοι σύμμαχοι διαφωνούν και για την Ουκρανία και για το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η Κομισιόν τιμώρησε το X επειδή παραπλάνησε χρήστες, έκρυψε σημαντικές πληροφορίες διαφημίσεων και απαγόρευσε την πρόσβαση ερευνητών σε δημόσια δεδομένα.

Οργισμένος ο Μασκ αντέδρασε καταγγέλλοντας «γραφειοκρατική τυραννία» και καλώντας σε κατάργηση της ΕΕ, κερδίζοντας στήριξη από ακροδεξιούς ηγέτες και εκατομμύρια χρήστες.

Στο κλίμα αυτό, ο Πολωνός ΥΠΕΞ απάντησε ειρωνικά: «Πήγαινε στον Άρη – εκεί δεν λογοκρίνονται ναζιστικοί χαιρετισμοί».

Ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ακολούθησαν τη γραμμή Μασκ. Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο χαρακτήρισε το πρόστιμο «επίθεση σε όλες τις αμερικανικές πλατφόρμες», ενώ ο αντιπρόεδρος Βανς το είπε «σκουπίδι» και αποτέλεσμα της άρνησης του X να δεχτεί τη «λογοκρισία της ΕΕ». Ο γερουσιαστής Κρουζ ζήτησε από τον Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στην ΕΕ — ένα ασυνήθιστο μέτρο που συνήθως αφορά εχθρικά κράτη.

Το νέο Δόγμα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κατηγορεί την ΕΕ για «ρυθμιστική ασφυξία» και για «υπονόμευση δημοκρατικών διαδικασιών».

Στον πυρήνα βρίσκεται το μεταναστευτικό, καθώς ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ προωθούν επικίνδυνες δημογραφικές αλλαγές και φιμώνουν όσους αντιδρούν.

Ο Μασκ και ο Βανς έχουν στηρίξει ανοιχτά ακροδεξιά κόμματα, όπως το AfD στη Γερμανία — μια ανάμειξη στα εσωτερικά ευρωπαϊκών χωρών που πλέον αποτελεί επίσημη αμερικανική στρατηγική, στο όνομα της «αντίστασης» στην «πολιτισμική εξαφάνιση» της Ευρώπης.

«Πρόκειται για κήρυξη πολιτικού πολέμου στην ΕΕ»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί «την απειλή παρέμβασης στην ευρωπαϊκή δημοκρατική ζωή».

Ο πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ήταν ακόμη πιο σκληρός: «Πρόκειται για κήρυξη πολιτικού πολέμου στην ΕΕ. Ο Τραμπ θέλει μια λευκή Ευρώπη, διαιρεμένη και υποταγμένη».

Το αμερικανικό στρατηγικό δόγμα θέτει ακόμη υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενο δημογραφικά κριτήρια, και διακηρύσσει το τέλος της ιδέας ενός διαρκώς διευρυνόμενου ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία παρακολουθεί με ικανοποίηση, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να δηλώνει ότι «οι αλλαγές που βλέπουμε συμβαδίζουν με το όραμά μας». Οι θέσεις Λευκού Οίκου και Μόσχας συγκλίνουν στην αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής ισχύος.

Βαθιά ρήξη

Όλες αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια βαθιά ρήξη στο μεταπολεμικό σύστημα διεθνών σχέσεων — με την Ευρώπη να βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκαν με τον Ζελένσκι στο Λονδίνο, ανήσυχοι ότι ο Τραμπ θα πιέσει για ειρήνη στην Ουκρανία υπό όρους που η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος απορρίπτει ως «ανέφικτες» τις ευρωπαϊκές προσδοκίες για τον πόλεμο, εντείνοντας τους φόβους πως η ήπειρος θα βρεθεί στο περιθώριο των διαβουλεύσεων για τη δική της ασφάλεια.