Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο εξακολουθεί να αναζητά τον 27χρονο ακτιβιστή κατά της τεχνητής νοημοσύνης και συνιδρυτή της Stop AI, Σαμ Κίρχνερ, του οποίου οι απειλές οδήγησαν σε «κλείδωμα» των γραφείων της OpenAI στα τέλη του προηγούμενου μήνα, προειδοποιώντας ότι μπορεί να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος.

Ο Σαμ Κίρχνερ, ο οποίος δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 21 Νοεμβρίου, απείλησε ότι θα πάει στα γραφεία της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο για να «δολοφονήσει ανθρώπους».

Δύο διαφορετικά άτομα, τα οποία δήλωσαν ότι γνωρίζουν τον Κίρχνερ, ενημέρωσαν την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ότι είχε προηγουμένως εκφράσει την επιθυμία να αγοράσει όπλα μεγάλης ισχύος για να «εκπληρώσει αυτές τις βίαιες επιθυμίες».

Η Stop AI και το βιογραφικό του Κίρχνερ

Stop AI protest at OpenAI San Francisco 7/25/25.

SHUT DOWN OPENAI!!!

OPENAI WILL KILL US ALL!!!

PROTEST OR DIE!!! pic.twitter.com/PxwtNBQYvY — Stop AI🛑 (@StopAI_Info) August 4, 2025

Η Stop AI είναι μια ομάδα με έδρα το Σαν Φρανσίσκο που προωθεί τη μόνιμη απαγόρευση της δημιουργίας προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την αποτροπή μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας και της «ανθρωποκτονίας». Ο Κίρχνερ ήταν ανάμεσα σε τρία μέλη της ομάδας που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τον Φεβρουάριο επειδή είχε μπλοκάρει τις θύρες των γραφείων της OpenAI στο Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Κίρχνερ εργάστηκε ως τεχνικός μηχανολογίας και ως οδηγός παράδοσης DoorDash στο Σιάτλ μέχρι το 2024, όταν μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο και συνίδρυσε την Stop AI. Σε προηγούμενες συνεντεύξεις, είχε δηλώσει ότι ανησυχεί ότι μια προηγμένη μορφή AI θα μπορούσε «πολύ πιθανόν να μας εξαφανίσει όπως εμείς εξαφανίζουμε τα λιγότερο εξελιγμένα είδη».

Είχε δηλώσει επίσης στην εφημερίδα The Standard ότι αισθανόταν υποχρεωμένος να διαδηλώνει έξω από εταιρείες AI για να πείσει τους νομοθέτες για τον κίνδυνο που παρουσιάζει η τεχνολογία. «Πρέπει να βγούμε στους δρόμους και να αναγκάσουμε αυτούς τους πολιτικούς να το πάρουν σοβαρά», είχε πει.

Η εξαφάνιση

I am no longer part of Stop AI. — No AGI / Sam Kirchner🛑 (@No_AGI_) November 21, 2025



«Δεν είμαι πλέον μέλος της Stop AI», έγραψε ο Κίρχνερ στο X την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου. Το πρόβλημα, ωστόσο, ξεκίνησε από τις 15 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον Μάθιου Χολ, τον πρόσφατα εκλεγμένο επικεφαλής της Stop AI, γνωστό ως Γιάκο.

Σε μια συνάντηση, ο Κίρχνερ διαφώνησε με τους υπόλοιπους της ομάδας σχετικά με τη διατύπωση κάποιων μηνυμάτων για μια επερχόμενη διαμαρτυρία και ήταν τόσο αναστατωμένος, που η συνάντηση δεν ολοκληρώθηκε. Ο Κίρχνερ έφυγε, λέγοντας ότι θα προχωρούσε με τη δική του ιδέα, μόνος. Αργότερα το ίδιο βράδυ, απαίτησε από τον Γιάκο πρόσβαση στα χρήματα της Stop AI.

«Ανησύχησα, δεδομένης της συμπεριφοράς του, για το σε τι μπορεί να χρησιμοποιούσε αυτά τα χρήματα», είπε ο Γιάκο. Όταν αρνήθηκε να του τα δώσει, ο Κίρχνερ τον γρονθοκόπησε πολλές φορές στο κεφάλι.

Λίγες μέρες αργότερα, σύμφωνα με τον Γιάκο, ο Κίρχνερ ήταν απολογητικός αλλά φαινόταν διχασμένος. Εξέφρασε ότι ήταν εξαντλημένος από το πόσο αργά προχωρούσε το κίνημα και ότι δεν πίστευε πλέον πως η μη βία λειτουργούσε.

Μετά από αυτό, για μερικές ημέρες, η Stop AI χειρίστηκε το θέμα ιδιωτικά. Ο Κίρχνερ δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί μέρος της ομάδας λόγω της φερόμενης βίαιης σύγκρουσης, αλλά η κατάσταση φαινόταν διαχειρίσιμη. Τα υπόλοιπα μέλη άρχισαν να ανησυχούν ξανά όταν ο Κίρχνερ δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία σχετική με τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο, επειδή είχε μπλοκάρει πόρτες σε γραφεία της OpenAI.

Πήγαν λοιπόν στο διαμέρισμά του στο Δυτικό Όκλαντ και το βρήκαν ξεκλείδωτο και άδειο. Τότε αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν ξανά την αστυνομία και επίσης διάφορες εταιρείες AI, λέγοντας ότι δεν γνώριζαν πού βρισκόταν ο Κίρχνερ και ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι επικίνδυνος.