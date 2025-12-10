Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του μετά από εκτροπή της μοτοσικλέτας που οδηγούσε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το voria.gr, η μοτοσικλέτα του άτυχου νεαρού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βγήκε από το οδόστρωμα και προσέκρουσε σε προστατευτικά στηθαία, με αποτέλεσμα ο 23χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 22:45, στο 16ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Μουδανιών.

Για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.