Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 29χρονος οδηγός, μετά την απολογία του, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, για τη φονική παράσυρση ενός ατόμου και τον τραυματισμό τριών ακόμη, στη Λούτσα.

Ο 29χρονος σκότωσε με το αυτοκίνητό του έναν 24 χρόνο, τραυμάτισε σοβαρά τη σύντροφό του, καθώς επίσης και τη μητέρα και την αδερφή του.

Ο κατηγορούμενος -στον όποιο εντοπίστηκαν ίχνη από χρήση κοκαΐνης– ζήτησε τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης.

Σημειώνεται πως είχε βγει θετικός και σε αλκοτέστ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63ml/λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο.

Στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγνώμη από την οικογένειά του θύματος.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος»

«Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση» φέρεται να ισχυρίστηκε απολογούμενος πριν ακούσει την απόφαση της δικαιοσύνης για την ποινική του μεταχείριση.