Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός γνωστού Χανιώτη αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Σούδα το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου, κοντά στο κατάστημα Σκλαβενίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με τον άτυχο άνδρα ενώ εκείνος κινούνταν με το ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημά του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το θύμα ήταν 45 ετών και, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, επρόκειτο για ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, μέλος της ομάδας Αετοί Κρήτης. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και ιατρικού προσωπικού, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, φίλους, συναθλητές και όλη την τοπική κοινωνία.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνά το Λιμενικό.

Ο εκλιπών ήταν ενεργό μέλος της κοινωνίας της Σούδας, με σημαντική παρουσία στον χώρο του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία. Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό τόσο στην ομάδα του όσο και σε όσους τον γνώριζαν και εκτιμούσαν την προσωπικότητά του και τη συμβολή του στον αθλητισμό.

Η κοινότητα της Σούδας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που αποτέλεσε έμπνευση και παράδειγμα δύναμης.