Η δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η Palmos Analysis για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτυπώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 83% πιστεύει πως υπάρχει ανοχή της ελληνικής κοινωνίας σε φαινόμενα διαφθοράς.

Για την ακρίβεια σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο εάν υπολογίσουμε και εκείνους που θεωρούν σε μέτριο βαθμό ότι υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 56% τονίζει ότι υπάρχει πολύ μεγάλα φαινόμενα διαφθοράς, το 27% αρκετά μεγάλα και το 13% σε μέτριο βαθμό. Αν αθροίσουμε όλα τα παραπάνω βγάζουμε το εκκωφαντικό 96%.

Απόλυτη απογοήτευση από τους θεσμούς

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στο επόμενο ερώτημα. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για ποιο λόγο θεωρούν ότι υπάρχει διαφθορά στην Ελλάδα. Το 39% πιστεύει ότι γίνεται για οικονομικούς λόγους/πλουτισμό, το 38% απουσία πολιτικής βούλησης,το 36% καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, το 27% αναποτελεσματικότητα ελεγκτικών μηχανισμών, το 26% νοοτροπία/κουλτούρα λαού, το 16% όχι αρκετά αυστηροί νόμοι και το 9% γραφειοκρατία.

Διαφθορά σε πολιτική, πολεοδομίες και ΜΜΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και στους τομείς που εντοπίζουν οι πολίτες τα μεγαλύτερα θέματα διαφθοράς. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ο χώρος της πολιτικής, και ακολουθούν η Πολεοδομία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.