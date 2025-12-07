Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Ίλον Μασκ στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ύστερα από το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πλατφόρμα X,για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

Μέσω αρκετών αναρτήσεων, ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε ότι «η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν είναι δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατία – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη».

Σε άλλη ανάρτηση μιλά για μια «τυραννική, μη εκλεγμένη γραφειοκρατία που καταπιέζει τους λαούς της Ευρώπης» αναφερόμενος στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Ο Μασκ αναδημοσίευσε επίσης ανάρτηση άλλου χρήστη, ο οποίος σχολίαζε: «Είναι ξεκαρδιστικό να διαβάζεις όλα αυτά τα tweets από Ευρωπαίους που λένε στους Αμερικανούς πολίτες να μην ανακατεύονται στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτοί είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι που έχουν περάσει κάθε στιγμή της τελευταίας δεκαετίας γράφοντας εμμονικά tweets εναντίον του Τραμπ!».

Indeed 🤣 So many politicians in Europe who are traitors to their own people. https://t.co/OjP4C0Unwo — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Ο ίδιος πρόσθεσε στο σχόλιο αυτό τη φράση: «Πράγματι, υπάρχουν τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη που είναι προδότες του ίδιου του λαού τους», συνεχίζοντας τη σκληρή ρητορική του απέναντι στην ΕΕ και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.