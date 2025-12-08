Η Super League δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ο Ολυμπιακός που είναι πρωταθλητής χειμώνα και έχει χαράξει μία εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει στις (10/1/26) τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.
Επιπλέον πλέον γνωρίζουμε τις ημερομηνίες και τις ώρες των ντέρμπι ανάμεσα στους Big 5. Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ ακολουθεί το ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 21 Δεκεμβρίου.
Τέλος, το επόμενο ντέρμπι «αιωνίων» έχει προγραμματιστεί για 8 Φεβρουαρίου, όπου παράλληλα θα παίζεται και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Όλα τα ντέρμπι μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super league:
14η αγωνιστική
- 14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός
15η αγωνιστική
- 21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
16η αγωνιστική
- 11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ
17η αγωνιστική
- 18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
19η αγωνιστική
- 01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
20ή αγωνιστική
- 08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ
- 08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική
- 15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
23η αγωνιστική
- 01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης
24η αγωνιστική
- 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Το πρόγραμμα από την 14η έως την 26η αγωνιστική της Super League
14η αγωνιστική
- 13/12 17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
- 13/12 18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
- 13/12 20:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 14/12 17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ
- 14/12 18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
- 14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός
- 14/12 21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος
15η αγωνιστική
- 20/12 16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης
- 20.12 18:00 Βόλος – Παναιτωλικός
- 20/12 20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά
- 21/12 17:30 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
- 21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
- 21/12 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ
- 22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
16η αγωνιστική
- 10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
- 10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
- 10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
- 11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος
- 11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ
- 11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
17η αγωνιστική
- 17/01 15:30 Πανσερραϊκός – Κηφισιά
- 17/01 18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός
- 18/01 17:00 ΑΕΛ Novibet – Άρης
- 18/01 19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
- 18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
- 19/01 18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
- 19/01 20:00 Βόλος – Ατρόμητος
18η αγωνιστική
- 24/01 17:00 Ολυμπιακός – Βόλος
- 24/01 19:30 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ
- 24/01 20:00 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
- 25/01 16:00 Άρης – Λεβαδειακός
- 25/01 17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
- 25/01 19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- 25/01 21:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική
- 31/01 17:00 Παναιτωλικός – Άρης
- 31/01 18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ
- 31/01 20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet
- 01/02 16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 01/02 17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά
- 01/02 19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
- 01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
20η αγωνιστική
- 07/02 17:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
- 07/02 18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Βόλος
- 07/02 20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
- 08/02 16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
- 08/02 17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός
- 08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ
- 08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
21η αγωνιστική
- 14/02 17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 14/02 20:00 Βόλος – Άρης
- 15/02 16:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
- 15/02 17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ
- 15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- 15/02 21:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
- 16/02 18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
22η αγωνιστική
- 21/02 17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος
- 21/02 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
- 22/02 16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος
- 22/02 18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
- 22/02 19:30 Άρης – Κηφισιά
- 22/02 20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
23η αγωνιστική
- 28/02 17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet
- 28/02 19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
- 28/02 20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
- 01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
- 01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ
- 01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης
24η αγωνιστική
- 07/03 17:00 Άρης – Ατρόμητος
- 07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
- 08/03 16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός
- 08/03 17:00 Βόλος – ΟΦΗ
- 08/03 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
- 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- 09/03 18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
25η αγωνιστική
- 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
- 14/03 19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
- 14/03 20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
- 15/03 17:30 Κηφισιά – Βόλος
- 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
- 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
- 15/03 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
26η αγωνιστική
- 22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
- 22/03 19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός
- 22/03 19:00 Άρης – ΟΦΗ
- 22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
- 22/03 19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
- 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
- 22/03 19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός