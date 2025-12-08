Η Super League δημοσίευσε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Ο Ολυμπιακός που είναι πρωταθλητής χειμώνα και έχει χαράξει μία εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει στις (10/1/26) τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Επιπλέον πλέον γνωρίζουμε τις ημερομηνίες και τις ώρες των ντέρμπι ανάμεσα στους Big 5. Το πρώτο μεγάλο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ ακολουθεί το ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 21 Δεκεμβρίου.

Τέλος, το επόμενο ντέρμπι «αιωνίων» έχει προγραμματιστεί για 8 Φεβρουαρίου, όπου παράλληλα θα παίζεται και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Όλα τα ντέρμπι μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Super league:

14η αγωνιστική

14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός

15η αγωνιστική

21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

16η αγωνιστική

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

17η αγωνιστική

18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19η αγωνιστική

01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20ή αγωνιστική

08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική

15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

23η αγωνιστική

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική

08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα από την 14η έως την 26η αγωνιστική της Super League

14η αγωνιστική

13/12 17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

13/12 18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

13/12 20:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

14/12 17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ

14/12 18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

14/12 20:00 Άρης – Ολυμπιακός

14/12 21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος

15η αγωνιστική

20/12 16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Άρης

20.12 18:00 Βόλος – Παναιτωλικός

20/12 20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά

21/12 17:30 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

21/12 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

21/12 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ

22/12 18:00 Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

16η αγωνιστική

10/01 17:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet

10/01 19:30 Ατρόμητος – Ολυμπιακός

10/01 19:30 Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος

11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ

11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

17η αγωνιστική

17/01 15:30 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

17/01 18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός

18/01 17:00 ΑΕΛ Novibet – Άρης

18/01 19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

18/01 21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19/01 18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

19/01 20:00 Βόλος – Ατρόμητος

18η αγωνιστική

24/01 17:00 Ολυμπιακός – Βόλος

24/01 19:30 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – ΑΕΚ

24/01 20:00 ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός

25/01 16:00 Άρης – Λεβαδειακός

25/01 17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

25/01 19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

25/01 21:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική

31/01 17:00 Παναιτωλικός – Άρης

31/01 18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ

31/01 20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet

01/02 16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

01/02 17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

01/02 19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

20η αγωνιστική

07/02 17:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

07/02 18:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Βόλος

07/02 20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

08/02 16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

08/02 17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

08/02 19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21η αγωνιστική

14/02 17:00 Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

14/02 20:00 Βόλος – Άρης

15/02 16:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

15/02 17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ

15/02 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

15/02 21:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

16/02 18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

22η αγωνιστική

21/02 17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ατρόμητος

21/02 17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

22/02 16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

22/02 18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

22/02 19:30 Άρης – Κηφισιά

22/02 20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

23η αγωνιστική

28/02 17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet

28/02 19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός

28/02 20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

01/03 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

01/03 17:30 Βόλος – ΑΕΚ

01/03 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

01/03 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

24η αγωνιστική

07/03 17:00 Άρης – Ατρόμητος

07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

08/03 16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός

08/03 17:00 Βόλος – ΟΦΗ

08/03 19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

09/03 18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά

25η αγωνιστική

14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

14/03 19:30 Πανσερραϊκός – Άρης

14/03 20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

15/03 17:30 Κηφισιά – Βόλος

15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

15/03 21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

26η αγωνιστική