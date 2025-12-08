Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, το Καστελόριζο.

Η συνεχής και ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση, που διήρκεσε πολλές ώρες, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, με τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό, να εισβάλλουν στον οικισμό και να μετατρέπουν τα σοκάκια και το λιμάνι σε μία τεράστια λιμνοθάλασσα. Η παραλιακή ζώνη έγινε απροσπέλαστη και σχεδόν εξαφανίστηκε κάτω από τις λάσπες και τα νερά.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου. Η απόφαση έχει ισχύ για τρεις μήνες.