Την ανεκτίμητη προσφορά των ανιδιοτελών πολιτών που εργάζονται φιλότιμα για την προστασία των ζώων, κυρίως των αδέσποτων και των εγκατελειμμένων, αναγνώρισε σε εκδήλωση βράβευσης η Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων που ανήκει στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ηταν η πρώτη φορά που η επίσημη πολιτεία αναγνώρισε το τεράστιο έργο των εθελοντών, απλών ανθρώπων η εργαζόμενων σε κρατικές υπηρεσίες, όπως την Ελληνική Αστυνομία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αλλού. Θεσμικοί φορείς, επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, επιχειρήσεις, φιλοζωϊκές οργανώσεις, εθελοντές από όλη την Ελλάδα με έργο τεράστιας σημασίας, δημοσιογράφοι και άλλοι βραβεύτηκαν στην εκδήλωση που έφερε τον συμβολικό τίτλο «Ηρωϊκές Καρδιές» και πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Παρών ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο Ειδικός Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Νικόλαος Χρυσάκης, πλήθος κόσμου, μέλη από φιλοζωϊκά σωματεία, φάρμες και καταφύγια, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν συμβάλλει στην προστασία των ζώων στην περιοχή τους.

Από την εκδήλωση αναδείχθηκε η μεγάλη συμβολή των απλών ανθρώπων, που δίνουν προστασία και νοιάζονται τα ζώα που βρίσκονται στους δρόμους, καλύπτοντας τις μεγάλες ελλείψεις της πολιτείας και των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, που δυστυχώς κάνουν ελάχιστα, ανάλογα με το πρόβλημα αλλά και τα χρήματα που παίρνουν.

Σημαντική ήταν η παρουσία, και αυτό είναι αισιόδοξο, της Ελληνικής Αστυνομίας με πολλούς αστυνομικούς με σημαντικό έργο σε διασώσεις και προστασία ζώων που βραβεύτηκαν, ενώ η συμμετοχή εκπροσώπων από τους δήμους ήταν περιορισμένη, καθώς δεν είναι πολλοί οι δήμοι, που έχουν να επιδείξουν αξιόλογο έργο σε ένα τομέα, που σχετίζεται άμεσα με τον πολιτισμό και το επίπεδο ζωής μιας περιοχής, ενώ σε τουριστικές περιοχές, τα αφρόντιστα ζώα και η έλλειψη μέτρων προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και δυσφημούν τη χώρα μας στο εξωτερικό.

Ανάμεσα στους βραβευθέντες δημοσιογράφους ήταν η Σταματίνα Σταματάκου με εβδομαδιαία παρουσία στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ για φιλοζωϊκά θέματα και σημαντικό έργο στον τομέα της φιλοζωϊας και η Ιωάννα Μάνδρου για τη γενικότερη πολυετή δραστηριότητα της στην προστασία των ζώων.

Συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης των σκύλων διάσωσης, αλλά και εκείνων που προσφέρουν υπηρεσίες θεραπείας σε καρκινοπαθείς, τυφλούς και άλλους ανθρώπους με διάφορες ασθένειες, όπως και μιας εθελόντριας που διέσωσε ένα βαριά άρρωστο άλογο και του πρόσφερε φροντίδα και περίθαλψη.

Το νόημα της εκδήλωσης ήταν συμπεριληπτικό, όχι μόνον τα ζώα συντροφιάς, σκυλάκια και γάτες, αλλά όλα, γαϊδουράκια που έχουν αφεθεί στην τύχη τους ιπποειδή (άλογα και μουλάρια), πουλιά, κατσίκες, γουρουνάκια και άλλα ζώα. Ενδεικτικό ήταν ο τίτλος ενός βιβλίου «Ο άνθρωπος και τα άλλα ζώα». Και καιρός είναι πια η χώρα μας να μην συγκαταλέγεται σε εκείνες που αφήνουν βαθύ γκρίζο αποτύπωμα για την συμπεριφορά μας προς τα ζώα, ενώ η δουλειά που γίνεται είναι σημαντική, αλλά αναντίστοιχη από τα προβλήματα που συγκροτούν την μεταχείριση των ζώων, σε μια κοινωνία που φαίνεται να κινείται, στην πλειοψηφία της, παρά τις αλλαγές των τελευταίων ετών, σε εποχές προηγούμενου αιώνα.