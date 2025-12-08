Μία εντελώς προσωπική στιγμή από τη ζωή του αφηγήθηκε ο Κέβιν Κόστνερ στο Fox News Digital. Το συγκινητικό περιστατικό που τον καθόρισε, έλαβε χώρα στα πρώτα χρόνια μετά τη μεγάλη του επιτυχία, όταν άρχισε να καθιερώνεται στο Χόλιγουντ και να βγάζει χρήματα.

Αποφάσισε να κάνει ένα καλό Χριστουγεννιάτικο δώρο στον πατέρα του και συγκεκριμένα ένα πολυτελές αυτοκίνητο Silverado. Μάλιστα, φρόντισε να το οργανώσει έτσι ώστε η έκπληξη να τού αποκαλύπτεται σιγά-σιγά. Έδινε στοιχεία και οδηγίες στον πατέρα του που κάθε φορά τον οδηγούσαν σταδιακά μέχρι το γκαράζ τους όπου βρισκόταν το αυτοκίνητο.

Οι υπόλοιπη οικογένεια παρακολουθούσε καθώς οδηγούνταν από το ένα σημείο του σπιτιού στο άλλο. Σε ένα κουτί είχε το κλειδί, στο τελευταίο μήνυμα ακούστηκε η μουσική από το Silverado.

Τότε ήταν που ο πατέρας του, ένας άνθρωπος που είχε χάσει όταν ήταν νέος την περιουσία του εξαιτίας του Dust Bowl στην Οκλαχόμα (σφοδρές καταιγίδες σκόνης που κατέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό το οικοσύστημα και αμερικανικές και καναδικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930), συνειδητοποίησε ποια ήταν η έκπληξη και άρχισε να κλαίει από συγκίνηση.

Η γέννηση του Χριστού μέσα από τη ματιά Κέβιν Κόστνερ

Αφορμή για να θυμηθεί ο σταρ το περιστατικό ήταν η προώθηση της νέας του παραγωγής «Kevin Costner Presents The First Christmas».

Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για την γέννηση του Χριστού, μόνο που η ιστορία περιστρέφεται κυρίως γύρω από τα πρόσωπα της Μαρίας και του Ιωσήφ. Ο Κόστνερ δηλώνει ότι επιδίωξη του είναι να αναδείξει την ιστορία δύο νέων ανθρώπων και το πώς σήκωσαν το βάρος της σπουδαίας ευθύνης που τους είχε ανατεθεί.

Το αφιέρωμα, σε παραγωγή της Warm Springs Productions και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λ. Κάνινγκχαμ, παρουσιάζει αναπαραστάσεις βασικών στιγμών της ιστορίας της γέννησης και εμβαθύνει στη συναισθηματική σημασία των γεγονότων.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ιστορία της Γέννησης έχει απασχολήσει καλλιτεχνικά τον Κόστνερ. Στην πρώτη του επαφή με το θέατρο, μια σχολική παράσταση με θέμα τη Γέννηση, έπαιξε έναν βοσκό.

Ήταν μόλις 4 ετών και θυμάται ότι η στολή του τον ενοχλούσε και το τουρμπάνι τού έπεφτε στα μάτια. Από το άγχος του έχασε και τα λόγια του. Τότε έβγαλε μια κραυγή που σταμάτησε για λίγο την παράσταση και πρόσεξε ότι η μητέρα του χαμογέλασε βρίσκοντάς το κάπως χαριτωμένο, ενώ ο πατέρας του ήταν λίγο πιο αυστηρός.

Η σχέση του Κόστνερ με την θρησκεία

Αναπόφευκτα η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την σχέση του ίδιου του ηθοποιού με τον Θεό και την θρησκεία.

Ο Κόστνερ δήλωσε ότι μεγάλωσε σε εκκλησία στο Κόμπτον και μάλιστα ήταν εκεί από τη στιγμή που τέθηκαν τα θεμέλια για την ανέγερση του ναού. Ωστόσο, η πίστη του είναι κάτι που δεν διατυμπανίζει αλλά ήταν η κινητήριος δύναμη και οδηγός σε σημαντικές επιλογές και στιγμές της ζωής του.

Η πρεμιέρα του «Kevin Costner Presents The First Christmas» είναι στις 9 Δεκεμβρίου και θα προβληθεί στο ABC. Την επόμενη ημέρα στο Disney+ και στο Hulu.